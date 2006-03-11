ابومسلم به وحدت و انسجام تيمي مناسبي رسيده است

سرداركريم ملاحي مديرعامل باشگاه ابومسلم درگفتگو با خبرنگار" مهر" در مشهد بابيان مطلب فوق افزود: درفصل جاري مشكلات وموانع فراواني را پشت سر گذاشتيم و درمجموع روند رو به رشدي را طي كرديم.

وي تصريح كرد: درطول فصل جاري دربازيهاي خارج ازخانه، بازي بسيارخوبي به نمايش گذاشتيم و اگركمي شانس يارما بود شايد الان بين چهارتيم اول جدول قرارداشتيم.

مديرعامل باشگاه ابومسلم با بيان اين مطلب كه هنوز ابومسلم در ادامه رقابتهاي ليگ وجام حذفي به حمايت پرشورتماشاگران نيازدارد، تاكيد كرد: تماشاگران ابومسلم هميشه نشان داده اند كه درايران بهترين بوده اند وهمه تيمها از اينكه مي خواهند درمقابل اين تماشاگران به ميدان بروند ترس و وحشت دارند.

سرداركريم ملاحي افزود: ما حساب چند نفرتماشاگرنمايي را كه منافع خاص خودشان را پيگيري مي كنند را ازخيل عظيم تماشاگران ابومسلم جدا مي دانيم و ازهمه تماشاگران خونگرم ابومسلم مي خواهيم كه درچند بازي آينده ابومسلم درليگ برترو بازيهاي جام حذفي همگي به ورزشگاه بيايند وضمن صبر وشكيبايي كه ازخود به خرج مي دهند با تشويقهاي مداوم و بي امان خود ابومسلم را در راه رسيدن به موفقيت ياري رسانند.

وي گفت: اجازه نمي دهيم عده اي تماشاگرنما كه هميشه به دنبال منافع شخصي خودشان هستند به فوتبال خراسان و نماينده پرافتخار اين استان توهين كرده وباعث تضعيف روحيه بازيكنان تحت اين باشگاه شوند.

مديرعامل باشگاه ابومسلم درپايان خاطرنشان ساخت: مطمئنا ليدرها و تماشاگران قديمي ابومسلم مي توانند درجهت كنترل اوضاع نقش بسيار زيادي را ايفا كنند.