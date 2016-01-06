فعالیت های اجتماعی بهزیستی برون سپاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعدازظهر چهارشنبه در دومین اجلاس علمی کاربردی مدیران ارشد سازمان بهزیستی کشور افزود: خوشبختانه دولت تدبیر و امیدبخش عمدهای از فعالیتهای خود را معطوف به حوزه اجتماعی و فرهنگی کرده است.
ربیع فلاح جلودار افزود: بیمه اجتماعی روستائیان و عشایربا جدیت و سرعت بیشتری اجرا شود تا چتر حمایتی دولت در روستاها گسترده شود. همچنین خدمات سازمان بهزیستی باید در روستاهای استان بیشتر شود و روستائیان از خدمات بیشتر حوزه مددکاری بهرهمند شوند.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: بهزیستی در راستای فعالیتهای پیشگیرانه در حوزه آسیبهای اجتماعی همه دستگاههای اجتماعی را دخیل کند چراکه طرحهای سازمان بهزیستی بهتنهایی قابلیت اجرایی ندارد همچنین مشارکت مردم در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی امری ضروری است بسیاری از فعالیتهای قابل تصدی در سازمان بهزیستی باید به مردم واگذار شود.
آیتالله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران نیز آیتالله نورالله طبرسی ظهر چهارشنبه در دومین اجلاس علمی کاربردی مدیران ارشد بهزیستی کشور در ساری، بابیان اینکه روایات زیادی برای کمک به آسیب دیدگان، ایتام و کمتوانان ذهنی و جسمی آمده است گفت: انسانهای آسیبدیده نیازمند مددکاری هستند و متولی این امور به بهزیستی تکلیف شد.
وی بابیان اینکه خدماترسانی به مردم مورد رضایت خداوند را فراهم میکند دولت باید جامعه را از حالت رکود اقتصادی خارج کند تا خدماترسانی درستی به جامعه ارائه شود.
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