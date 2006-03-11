حزب چپ هند: دولت هند در برابر فشارهاي آمريكا بر خط لوله گاز ايران تسليم نشود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از پايگاه اينترنتي داون، در حالي‌كه مقامات دولت هند در راس يك هيات بلند پايه اين هفته به منظور مذاكره درباره خط لوله گاز ايران به تهران سفر خواهند كرد، آمريكا بار ديگر با اين پروژه مخالفت كرده است.

بر اساس اين گزارش، معاون وزارت امور خارجه آمريكا آخرين مقام آمريكايي است كه نسبت به خط لوله گاز ايران به هند مخالفت كرده است، كه اين امر موجب افزايش انتقادات نسبت به مماشات دولت هند در برابر فشارهاي آمريكا شده است.



در همين حال، حزب چپ كمونيست هندوستان ديروز در بيانيه‌اي سياست ضعيف دولت اين كشور در برابر مخالفت‌هاي گستاخانه آمريكا با خط لوله گاز ايران را به باد انتقاد گرفت.

در بيانيه حزب كمونيست هندوستان به مانموهان سينگ، نخست وزير اين كشور نسبت به ضربه زدن به روابط دوستانه ديرينه ميان هند و ايران به علت تسليم شدن دولت هند در برابر فشارهاي آمريكا و راي عليه پرونده هسته‌اي ايران، هشدار داده شده است.

در بيانيه حزب كمونيست هند آمده است: "به علت تسليم شدن دولت هند در برابر فشارهاي غيرقانوني آمريكا، نيازهاي حياتي انرژي هند ناديده گرفته شده و پروژه خط لوله گاز در معرض خطر قرار گرفته است".

حزب كمونيست در ادامه مي‌افزايد: "آمريكا صراحتا با پروژه خط لوله گاز ايران مخالفت مي‌كند و دولت ما عامدانه در حال ضربه زدن به به روابط مستحكم ديرينه با ايران است و كوتاه آمدن دولت مانموهان سينگ در برابر فشارهاي آمريكا نيازهاي شديد ما به گاز ايران را تحت تاثير قرار داده است، كه پيامدهاي منفي اين موضع براي ما بسيار جدي خواهد بود".

حزب كمونيست همچنين نسبت به مصالحه دولت اين كشور نسبت به سياست مستقل خارجي در برابر آمريكا هشدار داده است.