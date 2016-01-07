«توفیق شومان» کارشناس مباحث سیاسی لبنانی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اقدام اخیر رژیم سعودی در قطع روابط دیپلماتیک با تهران، تصریح کرد: اگر به مجموعه مواضع رژیم سعودی طی ماه های اخیر بنگریم به این نتیجه خواهیم رسید که ریاض از مدت ها پیش در صدد قطع روابط دیپلماتیک خود با تهران بوده و درست به همین دلیل است که به تمامی تلاشها برای کاهش تنش ها پشت پا زده و تمامی کانال های گفتگو را بسته است.

شومان همچنین در پاسخ به سؤالی پیرامون پیامدهای اعدام «شیخ نمر النمر» رهبر شیعیان عربستان تصریح کرد: این اقدام، مسیر افزایش تنش های منطقه ای را در دو سطح سیاسی و مذهبی هموارتر ساخته و ممکن است موجب پیچیده تر شدن اوضاع منطقه ای نیز شود.

این کارشناس سیاسی لبنانی با بیان اینکه اعدام شیخ نمر النمر «حساب شده» نبود، گفت: مقامات رژیم سعودی تصمیم منفعلانه ای در این خصوص اتخاذ کرده و واکنش های به این اقدام را پیش بینی نکردند، به ویژه اینکه شیخ نمر از چهره های برجسته جهان اسلام به شمار می رفت.

شومان در بخش دیگری از سخنان خود به دخالت های گسترده رژیم سعودی در سوریه و عراق به بهانه حمایت از انقلاب و آزادی اشاره کرده و اظهار داشت: عربستان سعودی در جایگاهی نیست که از دموکراسی و آزادی سخن بگوید، زیرا نظام سیاسی آن، پادشاهی و موروثی است و این درست همان چیزی است که با بدیهی ترین اصول دموکراسی در تعارض است.

وی در ادامه افزود: دخالت رژیم سعودی در سوریه با هدف گسترش نفوذ آن در منطقه صورت می گیرد و این مسأله هیچ ارتباطی به دموکراسی ندارد.

کارشناس سیاسی لبنانی همچنین اعلام کرد: تروریست های تکفیری از جمله «جیش الاسلام» و «احرار الشام» که رژیم سعودی از آنها حمایت می کند، دموکراسی را کفر و حرام می پندارند.

شومان همچنین در پاسخ به سؤالی پیرامون پیامدهای قطع روابط میان ایران و عربستان گفت: بار دیگر باید تأکید کنم که تصمیمات عربستان سعودی در اینگونه موارد انفعالی و عجولانه بوده است.

وی در همین ارتباط ادامه داد: تصمیم مقامات سعودی مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک با ایران در یک روز اتخاذ نشد، بلکه مقامات سعودی از مدت ها پیش در اندیشه راهی برای اتخاذ این تصمیم بودند.

شومان اظهار داشت: پس از اعلام قطع روابط دیپلماتیک با تهران توسط ریاض، برخی از کشورها با عربستان سعودی همراهی کردند که البته قابل پیش بینی هم بود که چنین کشورهایی مسیر سعودی ها را ادامه دهند، با این وجود تصور می کنم که دامنه این مسأله بسیار محدود بوده و کشورهای بزرگ در دنباله روی از عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع نخواهند کرد.

کارشناس سیاسی لبنان همچنین با اشاره به پیامدهای منفی افزایش تنش ها میان ایران و عربستان بر تحولات لبنان، سوریه و یمن، اظهار داشت: به نظر می رسد که باید مسأله کاندیداتوری سلیمان فرنجیه برای تصدی پست ریاست جمهوری را منتفی دانست. علاوه بر این، باید منتظر ملتهب تر شدن تحولات میدان سوریه و یمن نیز بود.