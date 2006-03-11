تام هنكس در فيلم باك هاوارد بزرگ با پسرش همبازي مي شود

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين اثر "باك هاوارد بزرگ" نام دارد وايفاي نقش محوري آن برعهده كولين، فرزند تام هنكس است.



اين هنرپيشه نوجوان كه فيلم اورنج كانتي را دركارنامه هنريش ثبت كرده، دراين اثر نقش جواني را بازي مي كند كه به تازگي از تحصيل فراغت يافته وبه ياري تصويرگري مي شتابد كه درزندگي حرفه ايش با بحران هاي بسياري مواجه است .



كوين كلاين درفيلم "باك هاوارد بزرگ" نقش تصويرگر مذكور را بازي مي كند. شنيده ها حاكي ازاين است كه تام هنكس و پسرش دراين فيلم نقش پدر و پسر را بازي مي كنند با اين تفاوت كه در فيلم پدر از رويكرد پسرش راضي نيست .



هنكس پدر علاوه بر ايفاي نقش دراين فيلم، تهيه وتوليد "باك هاوارد بزرگ" را نيز برعهده دارد و تصميم دارد كه فيلم را در استوديوي پلي تون بسازد .



هنوز نام كارگردان اين اثر اعلام نشده، اما اين احتمال وجود دارد كه شون مك گينلي بر اريكه كارگرداني اين فيلم تكيه زد. فيلمبرداري از ماه جولاي در نيويورك آغاز مي شود.

