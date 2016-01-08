تلویزیون های هوشمند به اینترنت اشیا متصل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، اشیا هوشمند، یک پلتفرم باز است که به کمک اینترنت اشیا، امکان اتصال، مدیریت و کنترل سایر دستگاههای هوشمند را توسط یک دستگاه برای کاربران فراهم میکند.
کمپانی کره ای سامسونگ اعلام کرده که از سال آینده، تلویزیونهای SUHD به کمک تکنولوژی اینترنت اشیا، همچون مرکز کنترلی برای تمامی دستگاه های هوشمند موجود در خانه عمل خواهند کرد.
تلویزیونهای SUHD این قابلیت را دارند تا از طریق تکنولوژی اتصال و کنترل اشیا هوشمند، به ۲۰۰ دستگاه هوشمند دیگر نیز متصل و از آنها پشتیبانی کنند. این پشتیبانی شامل کنترل نور و چراغهای محیط، اطلاع از وضعیت یخچال و کنترل دوربینهای امنیتی با کیفیت بالا خواهد بود.
در نمایشگاه ۲۰۱۶ CES، سامسونگ ویژگیهای نسل آینده تلویزیونهایش را به نمایش گذاشته است. تلویزیونهای هوشمندی که در مرکز گستره متنوع و در حال افزایش اینترنت اشیا قرار خواهند گرفت.
این کمپانی کره ای اعلام کرده که «گسترش اینترنت اشیا در دستگاههای مختلف، گام بزرگی است که درنهایت منجر به دستیابی به تجربهای راحت و کاربردی از مزایای خانههای هوشمند خواهد شد.»
امکان کنترل اشیا هوشمند توسط کاربران، بهوسیله تلفنهای همراه هوشمند و تلویزیونهای SUHD بهصورت خودکار میسر خواهد بود.
با اپلیکیشنهای اشیا هوشمند، کاربران بهراحتی میتوانند اتصال و مدیریت تمام دستگاههای هوشمند خانه خود را از طریق یک رابطه کاربری ساده به دست بگیرند. امکاناتی مانند باز کردن و بستن درب منزل و همچنین کنترل امنیت محیط با دوربینهای مداربسته، به کمک تلویزیونهای هوشمند سامسونگ، امکانپذیر خواهد بود.
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