واكنش كفيل رژيم صهيونيستي به ادعاهاي يكي از نظاميان اين رژيم عليه ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه صهيونيستي جروزالم پست، اولمرت گفت : اسرائيل به تنهايي عليه ايران اقدام نخواهد كرد.

اظهارات اين مقام صهيونيست كمي پس از آن صورت مي گيرد كه موشه يعالون رئيس سابق كاركنان ارتش رژيم صهيونيستي توانايي آمريكا و اسرائيل را براي حمله به ايران عاملي براي بازداشتن ايران از برنامه ها و فعاليت هاي هسته اي تلقي كرده بود.

اولمرت درواكنش به انتقاداتي كه از اظهارات يعالون در راديو رژيم صهيونيستي صورت گرفت اسرائيل را بخشي از يك ائتلاف بين المللي عليه ايران دانست.

اولمرت همچنين گفت : ما در پايان خواستار آن هستيم تا جامعه بين المللي از دستيابي ايران به توانايي هاي مربوط به توسعه سلاح هاي غير متعارف ممانعت كند.

مقامات رژيم صهيونيستي كه در اغلب موارد در پي بهانه تراشي براي ايجاد كانون بحران و توجه جامعه جهاني به اين مساله و درنتيجه غفلت از اقدامات اين رژيم هستند، هنگامي كه پيشتر گزارش هايي از احتمال توافق ايران و اروپا در زمينه هسته اي منتشر مي شد چنين ادعا مي كردند كه سيستم موشك هاي ايران از موضوعات هسته اي براي تل آويو تهديد كننده تر است.

همچنين اظهارات مقامات اين رژيم درباره برنامه هاي هسته اي ايران در حالي است كه روز گذشته ابعاد تازه اي از كمك هاي انگليس در زمينه ساخت تسليحات هسته اي به اين رژيم از سوي رسانه ها منتشر شد.