ظرفیت هلال احمر برای ارائه خدمات توانبخشی/ موازی کاری نمی کنیم

دکتر سید امیر محسن ضیائی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد واگذاری خدمات توانبخشی به هلال احمر گفت: در این خصوص در حال مذاکره هستیم، اما در مجموع واگذار نمیشود، چون کار بزرگی است و جمعیت هلال احمر با توجه به سابقهای که در این زمینه دارد، آمادگی این را دارد که بخش تخصصی کار را برعهده بگیرد که البته نیاز به اصلاح تعرفهها است چون هزینههای توانبخشی بسیار گران است و مردم هم نمیتوانند از این خدمات خوب استفاده کنند.
وی با اشاره به همکاری وزارت بهداشت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و جمعیت هلال احمر تاکید کرد: هر کدام از این دستگاهها کار خاصی انجام میدهند بطوریکه وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر در بخش درمان فعال هستند و بهزیستی نیز در خصوص توانبخشی ناشی از آسیبها کار میکند.
ضیائی به موازیکاری در این خصوص نیز اشاره کرد و گفت: هلال احمر یک کار افتاده را پیگیری میکند و وارد موازیکاری نمیشویم و مایل هم نیستیم که موازیکاری کنیم.
به گفته رئیس جمعیت هلال احمر، اگر خدمات توانبخشی را هر دستگاه به خوبی انجام دهد به هیچ وجه وارد کار آنها نمیشویم و امکانات نمیگذاریم؛ اما با توجه به سابقه ۶۰ ساله جمعیت هلال احمر در امر توانبخشی میتواند خدمات خوبی را در اختیار مردم قرار دهد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا هلال احمر توانایی برعهده گرفتن تمامی خدمات توانبخشی را دارد یا خیر، گفت: توانایی ارائه تمامی خدمات توانبخشی را نداریم چون به سرمایه گذاری زیادی نیاز داریم.
ضیائی با اشاره به اینکه از لحاظ خدمات پزشکی در منطقه از بسیاری کشورها جلوتر هستیم، گفت: اما از لحاظ خدمات توانبخشی از کشورهای سطح دوم منطقه نیز عقبتر هستیم، چون سرمایهگذاری در این خصوص انجام ندادهایم. به همین دلیل اگر بخواهیم خدمتی برعهده گیریم به سرمایهگذاری بسیار زیادی نیاز است که از عهده جمعیت هلال احمر خارج است.
