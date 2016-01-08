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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۵

فیلم/ شاهد «خشم اژدها» در تالار حافظ باشید

فیلم/ شاهد «خشم اژدها» در تالار حافظ باشید

نمایش «خشم اژدها» که براساس نمایشنامه‌ای از نیل سایمون به کارگردانی علی احمدی روی صحنه می‌رود تا ۳۰ دی ماه در تالار حافظ میزبان علاقه مندان به تئاتر است.

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به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «خشم اژدها» به کارگردانی علی احمدی اجرای خود را از ۱۵ دی ماه در تالار حافظ آغاز کرده است. این نمایش درباره تعدادی نویسنده است که برای یک کمدین محبوب آمریکایی که یک شوی تلویزیونی اجرا می کند، متن می نویسند اما مشکل از اینجا به وجود می آید که برنامه شان قرار است تعطیل شود چون با سیاست های تلویزیونی آمریکا سازگار نیست.

«خشم اژدها» به کارگردانی علی احمدی از ۱۵ تا ۳۰ دی ماه ساعت ۱۸:۳۰ در سالن حافظ روی صحنه می رود. علی شادمان، تینو صالحی، خسرو احمدی، سینا کرمی، نیما شعبان نژاد، الهه شه پرست، مهران امام بخش، علی احمدی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

این تئاتر بر اساس نمایشنامه «خنده در طبقه بیست و سوم» نوشته نیل سایمون، توسط علی احمدی بازنویسی شده است.

کد مطلب 3018912
آروین موذن زاده

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    نظرات

    • روژینا ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
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      پاسخ
      خیلی هم عالی

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