مسابقات نونهالان آسيا را داوران جوان قضاوت خواهند كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" بنابر اعلام كنفدراسيون فوتبال آسيا تنها داوراني كه شرايط سني زير 25 سال را دارند، حق قضاوت در اين مسابقات را خواهند داشت وكميته داوران كنفدراسيون فوتبال آسيا قصد دارد با اين اقدام داوران جواني را درسطح آسيا شناسايي كند.

برهمين اساس قرار است پيش از اين مسابقات يكدوره كلاس بين المللي داوري براي اين داوران در ايران و زيرنظربخش آموزش كميته داوران فدراسيون فوتبال برگزارشود كه كار تدريس اين كلاس را مسعود عنايت برعهده خواهد داشت.

ازسوي كنفدراسيون فوتبال آسيا براي كشورمان 16 تا 18 سهميه داوري براي حضور دراين دوره درنظرگرفته شده است وساير كشورهاي آسيايي تنها ازيك سهميه برخوردارند. اين كلاسها به زبان انگليسي تدريس مي شود و شرط حضور دراين دوره تسلط به زبان انگليسي است.

گفتني است: مسابقات فوتبال نونهالان آسيا فروردين ماه جاري به ميزباني كشورمان برگزارخواهد شد.