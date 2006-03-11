دنيل كريگ تمايلي به ايفاي نقش جيمز باند نداشته است

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، درپي انتقاد دوستداران مجموعه آثار مامور دوصفر هفت نسبت به انتخاب دنيل كريگ براي ايفاي نقش جيمز باند ، اين هنرپيشه اعلام كرد كه شخصاً تمايلي به ايفاي اين نقش نداشته است.



اين بازيگر كه درحال حاضر سرگرم بازي در فيلم " كازينو رويال " است گفت :" شنيده ام كه دوستداران جيمز باند ، پايگاه هاي اينترنتي ضد دنيل كريگ تشكيل داده اند و هرروزه برتعداد نامه هاي مخالف دراين پايگاه ها افزوده مي شود. اين امر شوك آوراست اما من پيشنهاد بازي دراين فيلم را پذيرفته ام وبايد به خوبي از عهده تمامي اين مسائل برآيم."



اين هنرپيشه درادامه صحبتهايش افزود :" من هرگز تمايل نداشتم كه نقش جيمز باند را بازي كنم. اگر نگاهي به كارنامه هنري هنرپيشگان ايفاگر نقش جيمز باند داشته باشيد در مي يابيد كه همه آنها در تلاش هستند تا از اين نقش رهايي يابند. "



شكستن دندان جلويي دنيل كريگ سرصحنه فيلمبرداري " كازينو رويال" وناتواني وي در راندن خودروي جيمز باند باعث شد تا گروهي از طرفداران مامور دوصفر هفت اعلام كنند كه او ازشايستگي لازم براي ايفاي اين نقش برخوردار نيست.

