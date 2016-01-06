راهپیمایی محکومیت شهادت آیت الله نمر در شهرری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه راهپیمایی مردم مومن وانقلابی شهرستان ری در محکومیت به شهادت رساندن ایت الله نمر، روحانی برجسته عربستان سعودی برگزار شد.

در این راهپیمایی علاوه بر جمعی از روحانیون و ائمه جماعات، مسئولان و مدیران، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، نیروهای نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم مومن شهرستان ری حضور داشتند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهایی نظیر مرگ بر آل سعود، مرگ بر وهابی، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل، جنایات آل سعود را محکوم کردند.

راهپیمایی محکومیت شهادت آیت الله نمر در شهرری، از میدان حضرت عبدالعظیم(ع) به سوی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد.

شرکت کنندگان در مراسم راهپیمایی امروز، اعلام داشتند که راه آیت الله نمر روحانی برجسته عربستانی ادامه خواهد داشت و آل سعود با انجام جنایت در یمن و برخی کشورهای اسلامی، در سراشیبی سقوط قرار دارد.

مردم شهرری با انتقاد از هجمه عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر به جمهوری اسلامی ایران، اعلام داشتند که هیچگاه از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت دست نخواهند کشید.