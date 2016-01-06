اجرای پروژه کپه کاری در ۱۰۰ هکتار از مراتع کلاته رودبار دامغان

اسماعیل خراشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای پروژه کپه کاری در ۱۰۰ هکتار از مراتع شهر کلاته رودبار دامغان اظهار داشت: این امر در راستای احیاء و اصلاح مراتع و به منظور افزایش پوشش گیاهی و تنوع گونه ای انجام شد.

وی تصریح کرد: عمده بذور مرتعی مورد استفاده در اجرای این پروژه شامل گونه های خوش خوراک شامل فتوسکا، سکاله و بوروموس بوده است.

معاون آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان یادآور شد: اجرای این پروژه به صورت امانی و پیمانی بوده که ۵۰ میلیون ریال اعتبار برای آن هزینه شده است.

خراشی خاطر نشان کرد: محدوده کپه کاری اجرا شده با تابلو و پرچم های قرمز مشخص و قرق شد و ورود هرگونه دام به مدت یک سال ممنوع است.

وی اضافه کرد: عملیات آبخیزداری شامل بندهای سنگ ملاتی، توری سنگی، بانکت بندی، نهال کاری و کپه کاری بوده که ۹۵ درصد از عملیات پیش بینی شده که از سال ۸۸ آغاز و تاکنون ادامه دارد مطالعات آن به اجرا درآمده است.

خراشی به اهداف اجرای این عملیات پرداخت و گفت: افزایش پوشش گیاهی، کنترل و فرسایش رسوب، کنترل و مهار سیلاب، کاهش خسارت سیل به اراضی و مناطق مسکونی زیر دست، افزایش عمرمفید سد دامغان با توجه به کنترل رسوب و افزایش آبهای سطحی زیر دست از مهمترین اهداف اجرای عملیات آبخیرداری در کنار اجرای پروژه کپه کاری در مراتع عمومی شهر کلاته رودبار دامغان است.

شهرستان دامغان دارای ۷۴۴ هزار و ۷۶۵ هکتار حوزه و عرصه های آبخیزداری است که ۱۲ درصد از حوزه و عرصه های آبخیزداری استان سمنان را تشکیل می دهد.