امروز در تاريخ

اعدام ميرزا آقا خان كرماني :

درچنين روزي در سال 1314 هجري قمري ، ميرزا آقاخان كرماني به دار آويخته شد . او از يكي از اديبان مشهور ايراني در دوره ناصرالدين شاهي است .ميرزا عبدالحسين خان معروف به ميرزا آقاخان كرماني در سال 1270 هجري در بردسير در نزديكي كرمان به دنيا آمد. پدرش از ملاكين كرمان بود و وي و مادر ش از دراويش بودند. آقا خان كرماني آثار بسياري را در حوزه ادبيات خارجي ترجمه كرد و در بسياري موارد نيز قلم زد . البته بايد گفت كه نثر فارسي ، پس از نويسندگاني چون او و افرادي نظير قائم مقام فراهاني ،طالبوف،حاج زين العابدين مراغه اي وميرزا فتحعلي آخوند زاد وارد مرحله تازه اي شد . ميرزا آقا خان با فراگيري عقايد انقلابي سيد جمال الدين اسد آبادي طريق او را پي گرفت و سرانجام نيز در اين مسير اعدام شد. وي متفكري است كه انديشه او تاثيرات بسياري را در حوزه عمل مشروطه به جاي نهاده است . او با علوم جديد طبيعي و جامعه شناسي غرب از طريق تحصيل در تركيه آشنايي كامل پيدا كرد و توانست در اين مسير آثاري را نيز به منصه ظهور بنشاند .



تظاهرات دانشجويان در مقابل سفارت آمريكا :





درچنين روزي درسال 1357 ه ش درروزنامه ها اعلام شد كه روزگذشته درتهران دانشجويان ايراني با اجتماع درمقابل سفارت سابق آمريكا در ايران ، خشم و انزجار خود را نسبت به سفر توطئه آميز كارتر به منطقه به منظور تحميل قرار داد ننگين مصر و رژيم صهيونيستي اظهار داشتند . دانشجويان در پايان اين راهپيمايي گسترده با صدور قطعنامه اي در هشت بند كوشش هاي آمريكا در منطقه خاورميانه و تلاش در جهت تكميل قرار داد ننگين صلح مصر و رژيم صهيونيستي و همچنين اعزام ناوگان آمريكا به خليج فارس و ارسال سلاحهاي مدرن به عربستان سعودي و يمن شمالي را به شدت محكوم كردند . دانشجويان در پايان اين قطعنامه ضمن پشتيباني و تاييد مواضع ضد امپرياليستي دولت موقت از جمله خروج از پيمان سنتو و لغو قرار دادهاي كنسرسيوم ، كليه توطئه هاي ضد انقلابي را تحت هر پوشش و عنوان كه به منظور تضعيف دولت موقت و ايجاد تشنج و نهايتا بحران و شكست انقلاب مي انجامد را قويا محكوم كردند .



روز همبستگي مردم ايران با مردم لبنان :





درچنين روزي درسال 1373 ه ش، چنين روزي به عنوان روزهمبستگي مردم ايران با لبنان نامگذاري شد .آنچه كه بيش از همه به اين همبستگي قوت بخشيد ماهيت مذهبى و روابط ديرينه فقهى ميان ايران و لبنان بود. چرا كه حوزه علميه‏قم خاستگاه و مامن فقه شيعه در جهان است .اين ارتباط به ويژه در حوزه مبارزه با رژيم صهيونيستي به وجه گسترده تري معنا و مفهوم يافت . حزب الله لبنان يك جريان اسلام گرايانه جهادى است كه پيدايش آن به‏سال 1361 باز مى‏گردد. در اين سال نظاميان رژيم صهيونيستي ، دومين پايتخت‏عربى يعنى بيروت را نيز به تصرف خود درآوردند . اما اين اشغال خود تبديل به نقطه عطفى براى پيدايش حركتى‏شيعى شد كه هدفش مبارزه با اشغالگران تا آزادى كامل سرزمين‏هاى‏اشغالى براساس شعار پيروزى خون بر شمشير، بود. حركتى به نام "‏حزب الله" كه با ماهيتى كاملا جديد و نشات يافته از اسلام و انقلاب‏اسلامى ايران در جامعه لبنان شكل گرفت. ارتباطات دينى و معنوي ميان حزب الله وجمهورى اسلامى ايران، پس از مدتى يعنى در سال 1364، اين جنبش رابه تنها گروه مبارز لبنانى در برابر اشغالگران صهيونيست‏بدل‏ساخت. جنبشى كه رژيم صهيونيستى را نامشروع مى‏داند و مبارزه تاآزادى كامل وطن و اراضى اعراب را در سرلوحه اولويتهاى خود قرارداده است. در همين زمان لبنان شاهد اولين عقب نشينى ارتش رژيم صهيونيستي بود و نيروهاى غاصب صهيونيست‏ بسيارى از مناطق اشغالى لبنان راتخليه كرده و در جنوب لبنان يا به اصطلاح خود كمربند امنيتى‏مستقر شدند. دشمن در خيال خام خود چنين مى‏پنداشت كه ديگر مسئله تمام شده ‏و شعله مقاومت‏خيلى زود خاموش مى‏گردد. اما زهى خيال باطل كه‏مادامى كه اشغال و اشغالگرى باشد مقاومت نيز خواهد بود. اندك‏زمانى بعد گروههاى شهادت طلب يكى پس از ديگرى شكل گرفتند و آن‏چنان آتشى بر خرمن دشمن افكندند كه شعله‏هايش دامان غاصبان راسوزاند و نورش چشم همگان را خيره ساخت. با اجراى چند عمليات شهادت طلبانه كه منجر به وارد آمدن‏خسارات و تلفات بسيار سنگينى به نازى مسلكان تل آويو گشت، تمام‏مردم لبنان و حتى كشورهاى منطقه و جهان اين جنبش ضد صهيونيستى‏و مبارزات خستگى‏ناپذيرش را مورد تاييد قرار دادند و پس از مدتى‏جامعه تكه تكه لبنان كه با وجود آن همه گروههاى مختلف مذهبى،ملى و سياسى از نوعى تفرقه و پراكندگى رنج مى‏برد، حول محور حزب‏الله و مقاومت در برابر صهيونيست‏ها گرد هم آمدند و همگى با اين‏جنبش همنوا شدند. اينك حزب الله با ده نماينده در پارلمان لبنان، حضورى فعال‏در صحنه سياست اين كشور دارد و به عنوان يكى از نقاط مهم حيات‏سياسى و اجتماعى لبنان به شمار مى‏رود. اما در زمينه عرضه دين‏به مردم، حزب الله از خط مشى خاصى پيروى مى‏كند. اين جنبش‏مى‏خواهد براساس عقل و منطق، دركى صحيح نسبت‏به مسائل مذهبى به‏مردم ارائه دهد و به جوامع بشرى ثابت كند كه اسلام مى‏تواند براى‏ابناء بشر حتى با وجود تنوع و تعدد مليت‏ها و فرهنگهايشان، حق وعدالت را به ارمغان آورد. اسلام حزب الله، اسلامى است مخالف با ظلم، ستم، رذالت، خفت وخوارى و استعمار و استبداد. اسلام حزب الله نه ظلم مى‏كند و نه‏ظلم مى‏پذيرد. از جنگ ميان ملتها نفرت دارد و معتقد است كه‏انسانها مى‏توانند براساس اصل احترام متقابل با يكديگر همزيستى‏مسالمت‏آميز داشته ولى با اين حال اسلام حزب الله وقتى از سوى‏اجانب مورد حمله قرار مى‏گيرد، دفاع را حق مشروع خود مى‏داند.رسالت‏حزب الله ايجاد امنيت، عدالت و صلح و آرامش براى تمام‏مردم است.

(به نقل از نداى مقاومت وابسته به حزب الله لبنان )



عمليات نامنظم ظفر 7 :





درساعت دو بامداد چنين روزي در سال1366هجري شمسي عمليات ظفر 7 با رمز مبارك" يا محمد رسول الله" و در پاسخ به شرارت هاي رژيم بعثي عراق در بمباران شيميايي بيش از پانزده روستاي استان سليمانيه عراق و با هدف آزاد سازي ارتفاعات منطقه و انهدام نيروهاي دشمن در شرق استان سليمانيه انجام گرفت .

رزمندگان تحت امر قرار گاه رمضان متشكل از « نه بدر ، نيروهاي حركت اسلامي ، اتحاديه ميهني كردستان ، پيشمرگان مبارز كرد و با پشتيباني و احدهايي از تيپ 75 ظفر نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي » به نيرواي عراقي مستقر در حد فاصل نوار مرزي و شهر خرمال عراق يورش بردند و پس از يك در گيري سخت 14 ارتفاع و هفت روستا را در اين منطقه به تصرف خود در آوردند و بيش از چهل كيلومتر از اراضي شرق استان سليمانيه را از كنترل دشمن بعثي خارج كردند . در اين حمله بيش از 450 نفر از نيروهاي دشمن كشته يا زخمي شدند و عده اي نيز به اسارت رزمندگان اسلام در آمدند و در اين ميان مقادير زيادي جنگ افزار سنگين و سبك منهدم يا به غنيمت گرفته شد . اين عمليات زماني انجام گرفت كه تهران و چند شهرديگر ايران زير حملات موشكي و يا هدف بمب و گلوله رژيم عراق قرار داشتند .

(سميعي ، علي ، كارنامه توصيفي عملياتهاي هشت سال دفاع مقدس )



نبرد دين بين فو :

درچنين روزي در سال1954ميلادي نبرد « دين بين فو» در گرفت . اين جنگ بين ويتنامي ها به فرماندهي ژنرال جياپ و فرانسوي ها درمنطقه‎ دين بين فو درويتنام آغازشد. در پايان اين نبرد كه مدت ها به طول انجاميد سربازان فرانسوي شكست سختي از ويتنامي ها خوردند . نهايتا نيز با پايان اين جنگ حضور نظاميان فرانسوي نيز در منطقه فرانسه پايان گرفت .



تولد پل ارليخ :

در چنين روزي در سال 1854 ميلادي ارليخ باكتريولوژيست آلماني به دنيا آمد . وي در سال 1908 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كرد .



تولد ملا مصطفي بارزاني :

در چنين روزي در سال 1903 ميلادي ملا مصطفي بارزاني رهبر كردها شاخه كي دي پي متولد شد.بارزاني مدت ها فعاليت سياسي داشت



تولد موريس مرلو پونتي :

در چنين روزي در سال 1908 ميلادي موريس مرلوپونتي فيلسوف فرانسوي به دنيا آمد . يكي از آثار او «انسان دوستي و خشونت » نام دارد . وي همكار ژان پل سارتر است وازاين جهت تا حدود زيادي انديشه هاي وي به سارتر شباهت دارد . اين كتاب را روشنك داريوش در سال 1374 منتشر كرد. مترجم در مقدمه اين كتاب در باره مرلوپونتي مي نويسد : «مرلو پونتي مي كوشد خواننده را از ساده نگري به مسائل برحذر دارد، مي كوشد مشكلات را در روند تاريخي مطرح كند... مشكلاتي كه تاريخي هستند نه به اين معنا كه روند تاريخ به خودي خود پاسخي به آنها داده باشد. همان مشكلات يا مشكلات مشابه همواره مطرح هستند و تا زماني كه بشر براي بشر وسيله است و نه هدف تا زماني كه انسانها جهت تغيير خود دست به اقدامات سياسي و اجتماعي مي زنند، مطرح خواهند بود »



در گذشت كارل ماركس :

