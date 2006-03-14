امروز در تاريخ

درچنين روزي در سال 1314 هجري قمري ، ميرزا آقاخان كرماني به دار آويخته شد . او از يكي از اديبان مشهور ايراني در دوره ناصرالدين شاهي است .ميرزا عبدالحسين خان معروف به ميرزا آقاخان كرماني در سال 1270 هجري در بردسير در نزديكي كرمان به دنيا آمد. پدرش از ملاكين كرمان بود و وي و مادر ش از دراويش بودند. آقا خان كرماني آثار بسياري را در حوزه ادبيات خارجي ترجمه كرد و در بسياري موارد نيز قلم زد . البته بايد گفت كه نثر فارسي ، پس از نويسندگاني چون او و افرادي نظير قائم مقام فراهاني ،طالبوف،حاج زين العابدين مراغه اي وميرزا فتحعلي آخوند زاد وارد مرحله تازه اي شد . ميرزا آقا خان با فراگيري عقايد انقلابي سيد جمال الدين اسد آبادي طريق او را پي گرفت و سرانجام نيز در اين مسير اعدام شد. وي متفكري است كه انديشه او تاثيرات بسياري را در حوزه عمل مشروطه به جاي نهاده است . او با علوم جديد طبيعي و جامعه شناسي غرب از طريق تحصيل در تركيه آشنايي كامل پيدا كرد و توانست در اين مسير آثاري را نيز به منصه ظهور بنشاند .
تظاهرات دانشجويان در مقابل سفارت آمريكا :
درچنين روزي درسال 1357 ه ش درروزنامه ها اعلام شد كه روزگذشته درتهران دانشجويان ايراني با اجتماع درمقابل سفارت سابق آمريكا در ايران ، خشم و انزجار خود را نسبت به سفر توطئه آميز كارتر به منطقه به منظور تحميل قرار داد ننگين مصر و رژيم صهيونيستي اظهار داشتند . دانشجويان در پايان اين راهپيمايي گسترده با صدور قطعنامه اي در هشت بند كوشش هاي آمريكا در منطقه خاورميانه و تلاش در جهت تكميل قرار داد ننگين صلح مصر و رژيم صهيونيستي و همچنين اعزام ناوگان آمريكا به خليج فارس و ارسال سلاحهاي مدرن به عربستان سعودي و يمن شمالي را به شدت محكوم كردند . دانشجويان در پايان اين قطعنامه ضمن پشتيباني و تاييد مواضع ضد امپرياليستي دولت موقت از جمله خروج از پيمان سنتو و لغو قرار دادهاي كنسرسيوم ، كليه توطئه هاي ضد انقلابي را تحت هر پوشش و عنوان كه به منظور تضعيف دولت موقت و ايجاد تشنج و نهايتا بحران و شكست انقلاب مي انجامد را قويا محكوم كردند .
روز همبستگي مردم ايران با مردم لبنان :
درچنين روزي درسال 1373 ه ش، چنين روزي به عنوان روزهمبستگي مردم ايران با لبنان نامگذاري شد .آنچه كه بيش از همه به اين همبستگي قوت بخشيد ماهيت مذهبى و روابط ديرينه فقهى ميان ايران و لبنان بود. چرا كه حوزه علميهقم خاستگاه و مامن فقه شيعه در جهان است .اين ارتباط به ويژه در حوزه مبارزه با رژيم صهيونيستي به وجه گسترده تري معنا و مفهوم يافت . حزب الله لبنان يك جريان اسلام گرايانه جهادى است كه پيدايش آن بهسال 1361 باز مىگردد. در اين سال نظاميان رژيم صهيونيستي ، دومين پايتختعربى يعنى بيروت را نيز به تصرف خود درآوردند . اما اين اشغال خود تبديل به نقطه عطفى براى پيدايش حركتىشيعى شد كه هدفش مبارزه با اشغالگران تا آزادى كامل سرزمينهاىاشغالى براساس شعار پيروزى خون بر شمشير، بود. حركتى به نام "حزب الله" كه با ماهيتى كاملا جديد و نشات يافته از اسلام و انقلاباسلامى ايران در جامعه لبنان شكل گرفت. ارتباطات دينى و معنوي ميان حزب الله وجمهورى اسلامى ايران، پس از مدتى يعنى در سال 1364، اين جنبش رابه تنها گروه مبارز لبنانى در برابر اشغالگران صهيونيستبدلساخت. جنبشى كه رژيم صهيونيستى را نامشروع مىداند و مبارزه تاآزادى كامل وطن و اراضى اعراب را در سرلوحه اولويتهاى خود قرارداده است. در همين زمان لبنان شاهد اولين عقب نشينى ارتش رژيم صهيونيستي بود و نيروهاى غاصب صهيونيست بسيارى از مناطق اشغالى لبنان راتخليه كرده و در جنوب لبنان يا به اصطلاح خود كمربند امنيتىمستقر شدند. دشمن در خيال خام خود چنين مىپنداشت كه ديگر مسئله تمام شده و شعله مقاومتخيلى زود خاموش مىگردد. اما زهى خيال باطل كهمادامى كه اشغال و اشغالگرى باشد مقاومت نيز خواهد بود. اندكزمانى بعد گروههاى شهادت طلب يكى پس از ديگرى شكل گرفتند و آنچنان آتشى بر خرمن دشمن افكندند كه شعلههايش دامان غاصبان راسوزاند و نورش چشم همگان را خيره ساخت. با اجراى چند عمليات شهادت طلبانه كه منجر به وارد آمدنخسارات و تلفات بسيار سنگينى به نازى مسلكان تل آويو گشت، تماممردم لبنان و حتى كشورهاى منطقه و جهان اين جنبش ضد صهيونيستىو مبارزات خستگىناپذيرش را مورد تاييد قرار دادند و پس از مدتىجامعه تكه تكه لبنان كه با وجود آن همه گروههاى مختلف مذهبى،ملى و سياسى از نوعى تفرقه و پراكندگى رنج مىبرد، حول محور حزبالله و مقاومت در برابر صهيونيستها گرد هم آمدند و همگى با اينجنبش همنوا شدند. اينك حزب الله با ده نماينده در پارلمان لبنان، حضورى فعالدر صحنه سياست اين كشور دارد و به عنوان يكى از نقاط مهم حياتسياسى و اجتماعى لبنان به شمار مىرود. اما در زمينه عرضه دينبه مردم، حزب الله از خط مشى خاصى پيروى مىكند. اين جنبشمىخواهد براساس عقل و منطق، دركى صحيح نسبتبه مسائل مذهبى بهمردم ارائه دهد و به جوامع بشرى ثابت كند كه اسلام مىتواند براىابناء بشر حتى با وجود تنوع و تعدد مليتها و فرهنگهايشان، حق وعدالت را به ارمغان آورد. اسلام حزب الله، اسلامى است مخالف با ظلم، ستم، رذالت، خفت وخوارى و استعمار و استبداد. اسلام حزب الله نه ظلم مىكند و نهظلم مىپذيرد. از جنگ ميان ملتها نفرت دارد و معتقد است كهانسانها مىتوانند براساس اصل احترام متقابل با يكديگر همزيستىمسالمتآميز داشته ولى با اين حال اسلام حزب الله وقتى از سوىاجانب مورد حمله قرار مىگيرد، دفاع را حق مشروع خود مىداند.رسالتحزب الله ايجاد امنيت، عدالت و صلح و آرامش براى تماممردم است.
(به نقل از نداى مقاومت وابسته به حزب الله لبنان )
عمليات نامنظم ظفر 7 :
درساعت دو بامداد چنين روزي در سال1366هجري شمسي عمليات ظفر 7 با رمز مبارك" يا محمد رسول الله" و در پاسخ به شرارت هاي رژيم بعثي عراق در بمباران شيميايي بيش از پانزده روستاي استان سليمانيه عراق و با هدف آزاد سازي ارتفاعات منطقه و انهدام نيروهاي دشمن در شرق استان سليمانيه انجام گرفت .
رزمندگان تحت امر قرار گاه رمضان متشكل از « نه بدر ، نيروهاي حركت اسلامي ، اتحاديه ميهني كردستان ، پيشمرگان مبارز كرد و با پشتيباني و احدهايي از تيپ 75 ظفر نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي » به نيرواي عراقي مستقر در حد فاصل نوار مرزي و شهر خرمال عراق يورش بردند و پس از يك در گيري سخت 14 ارتفاع و هفت روستا را در اين منطقه به تصرف خود در آوردند و بيش از چهل كيلومتر از اراضي شرق استان سليمانيه را از كنترل دشمن بعثي خارج كردند . در اين حمله بيش از 450 نفر از نيروهاي دشمن كشته يا زخمي شدند و عده اي نيز به اسارت رزمندگان اسلام در آمدند و در اين ميان مقادير زيادي جنگ افزار سنگين و سبك منهدم يا به غنيمت گرفته شد . اين عمليات زماني انجام گرفت كه تهران و چند شهرديگر ايران زير حملات موشكي و يا هدف بمب و گلوله رژيم عراق قرار داشتند .
(سميعي ، علي ، كارنامه توصيفي عملياتهاي هشت سال دفاع مقدس )
نبرد دين بين فو :
درچنين روزي در سال1954ميلادي نبرد « دين بين فو» در گرفت . اين جنگ بين ويتنامي ها به فرماندهي ژنرال جياپ و فرانسوي ها درمنطقه دين بين فو درويتنام آغازشد. در پايان اين نبرد كه مدت ها به طول انجاميد سربازان فرانسوي شكست سختي از ويتنامي ها خوردند . نهايتا نيز با پايان اين جنگ حضور نظاميان فرانسوي نيز در منطقه فرانسه پايان گرفت .
تولد پل ارليخ :
در چنين روزي در سال 1854 ميلادي ارليخ باكتريولوژيست آلماني به دنيا آمد . وي در سال 1908 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كرد .
تولد ملا مصطفي بارزاني :
در چنين روزي در سال 1903 ميلادي ملا مصطفي بارزاني رهبر كردها شاخه كي دي پي متولد شد.بارزاني مدت ها فعاليت سياسي داشت
تولد موريس مرلو پونتي :
در چنين روزي در سال 1908 ميلادي موريس مرلوپونتي فيلسوف فرانسوي به دنيا آمد . يكي از آثار او «انسان دوستي و خشونت » نام دارد . وي همكار ژان پل سارتر است وازاين جهت تا حدود زيادي انديشه هاي وي به سارتر شباهت دارد . اين كتاب را روشنك داريوش در سال 1374 منتشر كرد. مترجم در مقدمه اين كتاب در باره مرلوپونتي مي نويسد : «مرلو پونتي مي كوشد خواننده را از ساده نگري به مسائل برحذر دارد، مي كوشد مشكلات را در روند تاريخي مطرح كند... مشكلاتي كه تاريخي هستند نه به اين معنا كه روند تاريخ به خودي خود پاسخي به آنها داده باشد. همان مشكلات يا مشكلات مشابه همواره مطرح هستند و تا زماني كه بشر براي بشر وسيله است و نه هدف تا زماني كه انسانها جهت تغيير خود دست به اقدامات سياسي و اجتماعي مي زنند، مطرح خواهند بود »
در گذشت كارل ماركس :
در چنين روزي در سال 1883 ميلادي كارل ماركس فيلسوف آلماني به دنيا آمد . وي در سن 64 سالگي در گذشت .كارل ماركس فيلسوف بر جسته آلماني با آثار خود در جهان انقلابي را به وجود آورد كه تا نامش را براي زمانهاي مختلف ماندگار كرده است . « مانيفست» و « سرمايه » عناوين مهمترين آثار اويند . مانيفست به عنوان يك سند تاريخي سالها به عنوان تنها راه درمان آلام بشري در ميان احزاب چپگرا تبليغ مي شد . ماركس و انگلس در اين بيانيه ضمن تاكيد بر الغاي مالكيت خصوصي اراضي و وسائل توليد ، بر رايگان شدن آموزش و پرورش ودرمان تاكيد داشتند .
ماركس در ابتداي مانيفست چنين مي نويسد : تاريخ تمام جوامعي كه تاكنون وجود داشته ، تاريخ مبارزات طبقاتي است. آزاده و بنده، خاص و عام، ارباب و رعيت، استادكارو شاگرد و ظالم و مظلوم پيوسته در برابر يكديگر صف آرائي كرده، به كشمكشي، گاه مخفي و گاه آشكار، بي وقفه، ادامه داده اند؛ كشمكشي كه يا به تجديد سازمان انقلابي سراسر جامعه انجاميده يا به انهدام جمعي طبقات متخاصم.در اعصار اوليه تاريخ، تقريباً در همه جا، به تقسيم بندي پيچيده اجتماع به صنوف مختلف، و درجه بندي چندين لايه اي از مقامات اجتماعي بر مي خوريم.
او در جاي ديگر در توصيف جامعه بورژوازي مي گويد : جامعه جديد بورژوائي، كه از ميان ويرانه هاي جامعه فئودالي سر بر كشيده، تخاصمات طبقاتي را كنار نگذاشته است. اين جامعه فقط موفق شده است كه طبقات جديد، شرايط جديد ستم كاري و اشكال جديد مبارزه را جانشين طبقات، شرايط و اشكال كهنه بكند. با وجود اين عصر ما، يعني بورژوازي، داراي ويژگي بارز است خاص خود: اين عصر تخاصمات طبقاتي را تسهيل كرده است. بطور كلي جامعه، بيش از پيش، به دو اردوگاه بزرگ متخاصم، يعني به دو طبقه ي بزرگ كه مستقيماً روياروي يكديگر ايستاده اند، تقسيم مي شود: اين دو طبقه عبارتند از بورژوازي و پرولتاريا. از ميان رعاياي قرون وسطي، شهرنشينان آزاد شده نخستين شهرها برخاستند. از ميان اين شهرنشينان، نخستين عناصر بورژوازي پديدار شدند. دستگاه فئودالي صنعت كه در سايه آن توليد صنعتي در انحصار صنوف در بسته بود، ديگر تقاضاهاي روزافزون بازارها جديد را بر طرف نمي كرد. سيستم كارگاهي جاي سيستم قبل را گرفت. استادكاران بوسيله ي طبقه ي متوسط كارگاهي به كنار رانده شدند؛ تقسيم كار بين صنف هاي مختلف بهم پيوسته، در برخورد با تقسيم كار در هر كدام از كارگاه ها جداگانه، از ميان رفت. در همان زمان، بازارها به رشد خود ادامه دادند و ميزان تقاضا همچنان بالا رفت. حالا ديگر حتي كارگاه هم تكافو نمي كرد. ديري نگذشت كه بخار و ماشين توليد صنعتي را دگرگون كرد. جا ي كار كارگاهي را صنعت غول پيكر جديد، و جاي طبقه ي متوسط صنعتي را مليونرهاي صنعتي، رهبران ارتش هاي كامل صنعتي، يعني بورژواهاي جديد، گرفتند...
بورژوازي نمي تواند بدون دگرگون كردن دائمي ابزار توليد، و در نتيجه دگرگون كردن مناسبات توليد، و توأم با آنها، دگرگون كردن مناسبات كل اجتماع، به حيات خود ادامه دهد. بر عكس، حفظ شيوه هاي كهنه توليد بصورت تغيير نيافته اش، اولين شرط ادامه حيات براي همه ي طبقات صنعتي پيش از بورژوازي بود. دگرگون سازي دائمي توليد، متلاشي كردن بي وقفه تمام مناسبات اجتماعي، شك و ترديد پايان ناپذير و هيجان، عصر بورژوازي را از تمام اعصار قبلي متمايز مي كند. تمام مناسبات پايدار و منجمد، با سلسله تعصبات و اعتقادات قديمي و قابل احترام خود، در برابر بورژوازي از بين مي روند، و كليه ي مناسباتي كه به تازگي بوجود آمده اند، پيش از آنكه قوام بگيرند، كهنه مي شوند. آنچه قرص و محكم است بدل به باد هوا مي شود، آنچه مقدس است به كفر مي انجامد، و بشر سرانجام مجبور است با حواس جمع، با شرايط واقعي زندگي خود، و مناسبات خود با هم نوعش، روبرو شود. ماركس در مانيفست بيان مي دارد" به جاي جامعه كهن بورژوازي با طبقات و تناقضات طبقاتيش اجتماعي از افراد پديد مي آيد كه در آن تكامل آزادانه هر فرد شرط تكامل آزادانه همگان است".
در گذشت رنه كلر :
درچنين روزي درسال 1981 ميلادي رنه كلر كارگردان فرانسوي در گذشت . « اين كار فردا اتفاق مي افتد» عنوان مهمترين اثر اوست . وي در سن هشتاد و دو سالگي در گذشت .
صلح عثماني و صربستان :
در چنين روزي در سال 1914 ميلادي صربستان و عثماني قرار داد صلح با يكديگر امضا كردند .
انحلال چكسلواكي :
در چنين روزي در سال 1039 ميلادي نازي ها ي آلماني جمهوري چكسلواكي را منحل اعلام كردند .
خروشچف دبير حزب :
در چنين روزي در سال 1953 ميلادي نيكيتا خروشچف پس از مالنكوف دبير حزب كمونيست شد .
