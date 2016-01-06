ایران میزبان فستیوال ورزشی کشتی «گورش» خواهد بود/دعوت از سه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا جعفری عصر چهارشنبه در حاشیه شورای عالی ورزش های همگانی استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حوزه فعالیت فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی، محلی به دو بخش توسعه ورزش های کلاسیک و ورزش هایی که هم سنخ با زندگی روزمره روستاییان بوده و در راستای توانمندسازی جامعه مولد کشور کاربرد دارند مربوط می شود.

وی با بیان اینکه با توجه به محدودیت ها و کمبود امکانات در مناطق روستایی باید هم افزایی ویژه ای برای جلب مشارکت جامعه روستایی وجود داشته باشد افزود: یکی از برنامه های ما این است که از فرآیندهای توسعه ای این رشته ورزشی در مناطق روستایی حمایت کنیم.

رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی، محلی توسعه، احیا و ترویج ورزش های بومی و محلی را از اولویت های این فدراسیون دانست و بیان داشت: به دنبال این هستیم ارزش های فرهنگی کشور را به دنیا معرفی کنیم که در این راستا به دنبال تبیین کارگردهای علمی ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی هستیم.

جعفری با اشاره به اینکه ثبت ملی بازی های بومی و محلی از دغدغه های مردم کشور است اضافه کرد: باید این موضوع را با همکاری میراث فرهنگی و گردشگری در سایر استان ها با جدیت دنبال کنیم.

وی ادامه داد: فرهیختگان و اندیشمندان کشور برای ثبت ملی و بین المللی بازی های بومی و محلی به پژوهش های متعدد و تبار شناسی موضوعی این ورزش نیاز دارند.

رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی، محلی بیان داشت: انتظار داریم پایان نامه های دانشگاهی به بحث معرفی ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی هدایت شوند و با توجه به اینکه در وزارت آموزش و پرورش برای هر رشته ورزشی پایلوتی تعریف شده پیشنهاد می کنیم پایلوت ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی را برای کلاس اولی ها قرار دهند.

جعفری به برگزاری دوره های آموزشی مربی گری و داوری در حوزه ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی اشاره کرد و گفت: ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی با حفظ اصالت و هویت و لحاظ کردن جاذبه های آن ها نیازمند ساماندهی و تدوین ضوابط و مقرراتی است که بیشتر بتوان آن ها را معرفی کرد.

وی تصریح کرد: در ایام دهه فجر از کشورهای ترکنمستان، آذربایجان و گرجستان دعوت خواهیم کرد در قالب یک فستیوال ورزشی مسابقات کشتی «گورش» را برگزار کنیم زیرا این بازی بخشی از فرهنگ قوم ترکمن بوده و ما هم به دنبال این هستیم از این طریق در راستای معرفی فرهنگ ارزشی کشور در عرصه فراملی استفاده کنیم.