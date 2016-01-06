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۱۶ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۵۸

رئیس فدراسیون ورزش های بومی و محلی:

ایران میزبان فستیوال ورزشی کشتی «گورش» خواهد بود/دعوت از سه کشور

ایران میزبان فستیوال ورزشی کشتی «گورش» خواهد بود/دعوت از سه کشور

خرم آباد - رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی، محلی از برگزاری فستیوال ورزشی کشتی «گورش» در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا جعفری عصر چهارشنبه در حاشیه شورای عالی ورزش های همگانی استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حوزه فعالیت فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی، محلی به دو بخش توسعه ورزش های کلاسیک و ورزش هایی که هم سنخ با زندگی روزمره روستاییان بوده و در راستای توانمندسازی جامعه مولد کشور کاربرد دارند مربوط می شود.

وی با بیان اینکه با توجه به محدودیت ها و کمبود امکانات در مناطق روستایی باید هم افزایی ویژه ای برای جلب مشارکت جامعه روستایی وجود داشته باشد افزود: یکی از برنامه های ما این است که از فرآیندهای توسعه ای این رشته ورزشی در مناطق روستایی حمایت کنیم.

رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی، محلی توسعه، احیا و ترویج ورزش های بومی و محلی را از اولویت های این فدراسیون دانست و بیان داشت: به دنبال این هستیم ارزش های فرهنگی کشور را به دنیا معرفی کنیم که در این راستا به دنبال تبیین کارگردهای علمی ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی هستیم.

جعفری با اشاره به اینکه ثبت ملی بازی های بومی و محلی از دغدغه های مردم کشور است اضافه کرد: باید این موضوع را با همکاری میراث فرهنگی و گردشگری در سایر استان ها با جدیت دنبال کنیم.

وی ادامه داد: فرهیختگان و اندیشمندان کشور برای ثبت ملی و بین المللی بازی های بومی و محلی به پژوهش های متعدد و تبار شناسی موضوعی این ورزش نیاز دارند.

رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی، محلی بیان داشت: انتظار داریم پایان نامه های دانشگاهی به بحث معرفی ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی هدایت شوند و با توجه به اینکه در وزارت آموزش و پرورش  برای هر رشته ورزشی پایلوتی تعریف شده پیشنهاد می کنیم پایلوت ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی را برای کلاس اولی ها قرار دهند.

جعفری به برگزاری دوره های آموزشی مربی گری و داوری در حوزه ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی اشاره کرد و گفت: ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی با حفظ اصالت و هویت و لحاظ کردن جاذبه های آن ها نیازمند ساماندهی و تدوین ضوابط و مقرراتی است که بیشتر بتوان آن ها را معرفی کرد.

وی تصریح کرد: در ایام دهه فجر از کشورهای ترکنمستان، آذربایجان و گرجستان دعوت خواهیم کرد در قالب یک فستیوال ورزشی مسابقات کشتی «گورش» را برگزار کنیم زیرا این بازی بخشی از فرهنگ قوم ترکمن بوده و ما هم به دنبال این هستیم از این طریق در راستای معرفی فرهنگ ارزشی کشور در عرصه فراملی استفاده کنیم.

کد مطلب 3018953

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