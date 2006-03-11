اختصاص 200 ميليارد ريال براي پرداخت ديه محكومان جرائم غيرعمدي

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش هاي درآمدي لايحه بودجه 85 كل كشور و بر اساس بند « غ » تبصره 2 به منظور تامين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغال زا و توسعه فعاليت هاي اقتصادي در بخش خصوصي، شركت هاي دولتي مجازند تا نود درصد از سود ويژه (پس از كسر ماليات و سود سهم دولت) خود را پس از تصويب شوراي اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختيار بخش خصوصي قرار دهند.

همچنين بر اساس بند « ظ » تبصره 2 به منظور بهبود شرايط اجرا و استفاده مطلوب تر از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي ملي و تنظيم بهتر جريان تخصيص اعتبارات، دستگاه هاي اجرايي آن دسته از طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي ملي جديد كه اعتبار كل سرمايه گذاري آنها در طول مدت اجرا بيش از سيصد ميليارد ريال مي باشد ؛ موظفند در سال 1385 از طريق برگزاري مناقصه عمومي و تا تنظيم قراردادهاي طراحي، تدارك و ساخت به صورت قيمت مقطوع، كليه پرداخت هاي خود بابت صروت وضعيت هاي تاييد شده پيمانكاران ذي ربط را با استفاده از سازوكار گشايش اعتبارات اسنادي نزد بانك هاي داخلي انجام دهند.

بر اين اساس دستگاههاي اجرايي ساير طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي در صورت عدم پرداخت به موقع صورت وضعيت ها مشمول پرداخت جريمه ديركرد خواهند شد.

آيين نامه اجرايي اين تبصره شامل فراهم نمودن شرايط نظارت مطلوب و گشايش اعتبارات متناسب با وضعيت پيشرفت، طرحها و پروژه ها و پرداخت جريمه ديركرد و نيز ساير ضوابط اجرايي ذي ربط، مشتركا توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

همچنين بر اساس بند الحاقي « 1 » به تبصره 2 به منظور تامين اعتبار جهت پرداخت تسهيلات و وام با سود كم به زندانيان معسر محكوم به پرداخت ديه در جرايم غير عمدي، مبلغ 200 ميليارد ريال « داخل سقف » از محل وجوه قرض الحسنه بانك ها اختصاص مي يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي گيرد.

بر اساس بند الحاقي 2 تبصره 2 مجلس شوراي اسلامي همچنين مصوب كرد صد در صد مبالغ واريزي از اجراي ماده 97 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تا سقف دويست ميليارد ريال، به صورت صد در صد تخصيص يافته در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار گيرد تا براي تامين تجهيزات مورد نياز بازرسي كار و تشويق و ترغيب بازرسان كار و ساير كاركناني كه در ارتباط با موضوع فوق فعاليت مي نمايند به مصرف برساند.