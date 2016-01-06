کارنامه اولیه مرحله تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴ فردا اعلام می شود

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسامی چند برابر ظرفیت معرفی شدگان مرحله مصاحبه در تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دوره دكتری نيمه متمركز (Ph.D) سال ۹۴ فردا بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.
وی افزود: این اسامی برای شرکت در مرحله مصاحبه به همراه کارنامه داوطلبان این مرحله از آزمون دکتری ۹۴ منتشر می شود.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: پیش از این اعلام شده بود که نتایج اولیه برای معرفی برای طی کردن سایر شرایط در هفته سوم دی ماه اعلام می شود.
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