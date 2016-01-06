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۱۶ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۴۴

آرامگاه جهان پهلوان تختی بازسازی شد

آرامگاه جهان پهلوان تختی بازسازی شد

شهردار منطقه 20 در آستانه ی چهل و هشتمین سال روز درگذشت جهان پهلوان تختی از بازسازی آرامگاه این پهلوان نامی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کتانباف با بیان این مطلب گفت: با اتمام عملیات عمرانی بازسازی آرامگاه جهان پهلوان غلامرضا تختی که در ابن بابویه شهرری واقع شده، این محل برای برگزاری مراسم چهل و هشتمین سال روز درگذشت این اسطوره ی کشتی آماده بهره برداری است.

کتانباف با اشاره به نصب سه کتیبه شامل مشخصات و افتخارات جهان پهلوان تختی افزود: نماسازی سنگی، کف سازی، مقاوم سازی سقف، رنگ آمیزی، اصلاح تاسیسات برقی از دیگر اقدامات انجام شده است.

شهردار منطقه 20 اعتبار هزینه شده را بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون ریال برشمرد.

کتانباف با اشاره به اینکه ترویج و تقویت روحیه پهلوانی از اولویت های مدیریت شهری است، گفت: به دنبال رویکرد فرهنگی مدیریت شهری تهران، توجه به ورزشکاران معاصر و پیشکسوتان ورزشی و بزرگداشت یاد و خاطره پهلوانان ایرانی جزء مهمترین برنامه های مستمر مدیریت شهری قرار دارد.

شهردار منطقه 20 احداث پنج زورخانه در سال های اخیر را از دیگر اقدامات شهرداری منطقه 20 در راستای توسعه زیرساخت های مناسب برای ترویج ورزش پهلوانی در شهرری برشمرد.

کد مطلب 3018986
سیامک صدیقی

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