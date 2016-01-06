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۱۶ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۳۰

در شیراز نمایش داده می شود؛

«خلیج کوچک» در جمع آثار مطرح سینمای ایران و جهان

«خلیج کوچک» در جمع آثار مطرح سینمای ایران و جهان

شیراز - «خلیج کوچک» در برنامه نمایش فیلم های کوتاه و مستند مطرح سینمای ایران و جهان ۲۳ دی در شیراز قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه های انجمن فیلم کوتاه شیراز که با همكاری اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در خصوص نمایش هفتگی فیلم های كوتاه و مستند مطرح ایران و جهان برگزار می شود، چهارشنبه ۲۳ دی فیلم مستند «خلیج كوچك» به کارگردانی « لویی سایهویوس» به نمایش گذاشته می شود.

این فیلم موفق ترین فیلم مستند سال ۲۰۱۰ است كه موفق به دریافت جایزه اسكار بهترین فیلم مستند بلند ۲۰۱۰ و همچنین جایزه بهترین فیلم مستند از نگاه تماشاگران از جشنواره" ساندس" و جشنواره  "ایدفا " و نیز ۲۵ جایزه از جشنواره های معتبر دنیا شده است.

موضوع این فیلم مستند که از زاویه دید یکی از تعلیم دهندگان بازنشسته دلفین ها روایت میشود به چالش کشیدن و محکوم کردن صید بی رحمانه دلفین ها درآبهای  ژاپن و علاوه بر آن آشکار سازی و آموزش درباره خطراتی است که انسان ها را به دلیل مصرف گوشت دلفین تهدید می کند.

این برنامه چهارشنبه ۲۳ دی ، ساعت ۱۸ ، در تالار حافظ - سالن غزل برگزار می شود و ورود برای تمامی علاقمندان آزاد است.

کد مطلب 3018991

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