«خلیج کوچک» در جمع آثار مطرح سینمای ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه های انجمن فیلم کوتاه شیراز که با همكاری اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در خصوص نمایش هفتگی فیلم های كوتاه و مستند مطرح ایران و جهان برگزار می شود، چهارشنبه ۲۳ دی فیلم مستند «خلیج كوچك» به کارگردانی « لویی سایهویوس» به نمایش گذاشته می شود.

این فیلم موفق ترین فیلم مستند سال ۲۰۱۰ است كه موفق به دریافت جایزه اسكار بهترین فیلم مستند بلند ۲۰۱۰ و همچنین جایزه بهترین فیلم مستند از نگاه تماشاگران از جشنواره" ساندس" و جشنواره "ایدفا " و نیز ۲۵ جایزه از جشنواره های معتبر دنیا شده است.

موضوع این فیلم مستند که از زاویه دید یکی از تعلیم دهندگان بازنشسته دلفین ها روایت میشود به چالش کشیدن و محکوم کردن صید بی رحمانه دلفین ها درآبهای ژاپن و علاوه بر آن آشکار سازی و آموزش درباره خطراتی است که انسان ها را به دلیل مصرف گوشت دلفین تهدید می کند.

این برنامه چهارشنبه ۲۳ دی ، ساعت ۱۸ ، در تالار حافظ - سالن غزل برگزار می شود و ورود برای تمامی علاقمندان آزاد است.