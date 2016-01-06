حمایت ابومازن از اعدام «شیخ نمر النمر» توسط رژیم سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز چهارشنبه به اعدام شیخ نمر النمر توسط رژیم سعودی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این ارتباط تصریح کرد: تشکیلات خودگردان فلسطینی از تمام اقدامات عربستان حمایت می‌کند، زیرا همه آنها درست هستند.

محمود عباس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سرزمین فلسطین متعلق به مردم آن است، تصریح کرد: ما اجازه نخواهیم داد اوضاع به همین منوال پیش رود به ویژه اینکه اسرائیل به تعهدات خود عمل نمی کند.

عباس با اشاره به لزوم حل مسأله فلسطین، اظهار داشت: در صورتی که مسأله فلسطین حل و فصل شود دیگر شاهد پدیده تروریسم و داعش نخواهیم بود.

وی همچنین بار دیگر در سخنانی تکراری حماس را به کارشکنی در حل مشکلات داخلی متهم کرده و مدعی شد: حماس، انتخابات را به عنوان یکی از طرح های منتهی به صلح قبول ندارد.