خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها، محمد صالحی: تکواندو از جمله رشته‌هایی است که کاروان ورزشی ایران در المپیک و بازی‌های آسیایی، همواره روی مدال آن حساب کرده و این ورزش در کنار کشتی و وزنه‌برداری، امیدهای ایران برای کسب مدال در رقابت‌های مهم جهانی و قاره‌ای هستند.

اما اوضاع تکواندو در استان گلستان آنچنان خوب نیست و این رشته هیچ‌گونه فضای اختصاصی در اختیار ندارد، این در حالی است که مسئولان هیئت تکواندو گلستان طی سال‌های گذشته، بارها از نبود سالن مختص به این رشته گله کرده‌اند.

سالن سه طبقه رزمی گرگان دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد و قرار است یک طبقه آن در اختیار جودو، یک طبقه در اختیار کبدی و یک طبقه دیگر در اختیار سایر رشته‌های رزمی قرار بگیرد که این نوع تقسیم‌بندی، واکنش اهالی تکواندو استان را به دنبال داشته است.

اهالی تکواندو گلستان معتقدند اولویت در اختیار گذاشتن طبقات سالن رزمی گرگان باید با رشته‌های المپیکی از جمله تکواندو باشد.

داشتن فضای اختصاصی، حق تکواندو گلستان است

رامین سقیانی یکی از مربیان تکواندو گلستان که دارای مدرک بین‌المللی است، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مدیرکل پیشین ورزش و جوانان استان و رئیس پیشین اداره ورزش و جوانان گرگان قول داده بودند که یک طبقه از سالن رزمی گرگان در اختیار تکواندو قرار بگیرد، اما مثل اینکه این حرف‌ها فقط وعده و وعید بود و فکر می‌کنم به تکواندو کم لطفی شده است.

وی به حمعیت زیاد تکواندوکاران اشاره و تصریح می‌کند: تکواندو پس از فوتبال دارای بیشترین ورزشکار است و این حق تکواندو بود که در مرکز استان یک فضای اختصاصی داشته باشد تا در کنار رشد این ورزش المپیکی، درآمدی برای هیئت کسب شود، اما نمی‌دانم مسئولان چه شاخصه‌هایی را برای در اختیار گذاشتن سالن، مدنظر قرار داده‌اند.

سقیانی ادامه می‌دهد: چند سال قبل که آقای امید سقیانی با هزینه شخصی اقدام به احداث خانه تکواندو در گرگان کرد، مسئولان ورزش استان و شهرداری نسبت به اقدام ایشان کم لطفی کردند و حمایتی انجام ندادند.

این مربی بین‌المللی از دلایل پیشرفت نکردن تکواندو گلستان می‌گوید: در طول سال فقط چهار دوره مسابقه در استان برگزار می‌شود که آن هم جنبه انتخابی دارد، برای پیشرفت این رشته باید مسابقات بیشتری برگزار کنیم و حداقل لیگ استانی داشته باشیم تا ورزشکاران همواره در شرایط مسابقه قرار بگیرند.

سقیانی معتقد است مربیان، داوران و ورزشکاران باکیفیتی در تکواندو گلستان مشغول فعالیت هستند، وی می‌گوید: استان ما ۶ مربی و داور بین‌المللی دارد که نشان می‌دهد از لحاظ کیفی در سطح بالایی قرار داریم، اما متاسفانه هم مسئولان و هم مربیان کوتاهی می‌کنند.

وی نبود بودجه را بهانه‌ای برای کاهش فعالیت‌های تکواندو در استان می‌داند، سقیانی تصریح می‌کند: خانواده‌ها هزینه‌های زیادی برای فرزندان خود انجام می‌دهند، خودمان را با موضوع نبود بودجه گول نزنیم، موضوع اصلی مسائل فنی است و نباید فقط آموزش را ملاک قرار دهیم.

در پارکینگ تمرین می‌کنم

احسان کلاسنگیانی تکواندوکار گلستانی تیم راهیان تهران که در حال حاضر در جایگاه نخست لیگ برتر پومسه ۱۸ تا ۳۰ سال قرار دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مهم‌ترین مشکل تکواندو در گلستان، نبود سالن است، در گرگان مکانی با عنوان خانه تکواندو نداریم و من در حال حاضر در پارکینگ خانه تمرین می‌کنم.

وی ادامه می‌دهد: امیدوارم بخشی از سالن سه طبقه رزمی گرگان در اختیار تکواندو قرار بگیرد تا بزرگ‌ترین مشکل این ورزش در گلستان حل شود و جایی برای تمرین داشته باشیم، اگر این مکان در اختیار هیئت تکواندو قرار بگیرد، هیئت نیز باید از تکواندوکاران شایسته استان برای استعدادیابی استفاده کند.

کلاسنگیانی برگزاری مسابقات را برای پیشرفت تکواندو گلستان ضروری می‌داند و می‌گوید: برگزاری لیگ استانی می‌تواند کمک زیادی به شناسایی استعدادها کند و امیدوارم این خلا هرچه زودتر پر شود و شاهد برگزاری مسابقات مستمر در استان باشیم.

وی که مخالف دریافت هزینه از تکواندوکاران استان برای حضور در مسابقات کشوری است، می‌گوید: ورزشکاران برای حضور در مسابقات کشوری که با عنوان تیم استان گلستان اعزام می شوند، نباید هزینه‌ای پرداخت کنند و امیدوارم بودجه‌ تکواندو افزایش یابد تا این مشکل برطرف شود.

قرار بود یک طبقه سالن رزمی گرگان به تکواندو داده شود

رئیس هیئت تکواندو استان گلستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از نوع در اختیار گذاشتن طبقات سالن رزمی گرگان گله‌مند است، رضا کرامت می‌گوید: یک طبقه از این سالن قرار است به جودو اختصاص داده شود در حالی که هیئت جودو از سالن وحدت استفاده می‌کند و شاید آمار ورزشکاران آن یک دهم تکواندو هم نباشد.

وی ادامه می‌دهد: یک طبقه ذیگر سالن رزمی قرار است در اختیار کبدی قرار بگیرد، این در حالی است که کبدی در سرخنکلاته هزینه میلیاردی کرده و حتی سالن آن مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی است، گرگان فقط دارای دو باشگاه کبدی است، در حالی که ۳۰ باشگاه تکواندو در مرکز استان فعالیت می‌کنند.

کرامت با تاکید بر این که در واگذاری طبقات سالن رزمی گرگان، تکواندو مظلوم واقع شده است، تصریح می‌کند: مدیرکل پیشین ورزش و جوانان استان، به صورت مکتوب اعلام کرده بود که یک طبقه از سالن رزمی گرگان با مدیریت بنده در اختیار هیئت تکواندو گلستان قرار بگیرد و حتی آقای پولادگر رئیس فدراسیون نیز قول داد تا در صورت ایجاد خانه تکواندو در گرگان، آن را تجهیز خواهد کرد، در هر صورت تکواندو جزو رشته‌های مدال‌آور کشورمان در المپیک است و اداره کل ورزش و جوانان نیز باید این موضوع را در نظر داشته باشد.

تکواندو گلستان اگر سالن مستقل در اختیار داشته باشد، می‌تواند آن را به مرکز استعدادیابی و استعدادپروری تبدیل کند، این را رئیس هیئت تکواندو گلستان می‌گوید و ادامه می‌دهد: کمیته استعدادیابی هیئت تکواندو یکی از قوی‌ترین کمیته‌های این هیئت است، اما ابزارهای لازم برای آن وجود ندارد، اگر فضایی مستقل داشته باشیم، لیگ استانی راه‌اندازی می‌شود که کمک زیادی به استعدادیابی خواهد کرد و در طول سال می توانیم نزدیک به ۲۰ مسابقه برگزار کنیم.

کرامت معتقد است نداشتن فضای اختصاصی برای تکواندو گلستان با توجه به کمبود اعتبارات، شرایط را برای این رشته سخت‌تر از قبل خواهد کرد، وی می‌گوید: اداره کل ورزش و جوانان استان از ابتدای سال حدود پنج میلیون تومان به هیئت تکواندو کمک کرده است، البته می‌دانیم که شرایط مالی اداره کل نیز خوب نیست و ما ۱۶ اعزام امسال را مشارکتی و با حمایت خاتواده‌ها انجام داده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، باید دید در نهایت با افتتاح سالن سه طبقه رزمی گرگان در دهه فجر امسال، تکلیف تکواندو چه خواهد شد و اینکه شاخص‌های اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان برای در اختیار گذاشتن طبقات این سالن به رشته‌های ورزشی چه بوده است و اگر فقط یک طبقه در اختیار تمامی رشته‌های رزمی به جز جودو قرار داده شود، چه خواهد شد؟

سالن سه طبقه رزمی گرگان همانطور که از نامش مشخص است، باید در اختیار رشته‌های رزمی قرار بگیرد، سوال دیگر این است که چگونه یک طبقه از این سالن به کبدی اختصاص پیدا می‌کند و البته سوالات دیگری که باید برای رسیدن به پاسخ آن تا افتتاح سالن صبر کرد.