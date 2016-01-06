ایران از سرمایه گذاری خارجی در حوزه سلامت استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در نشست مشترک با «کریستین ینسن» وزیر امور خارجه دانمارک که در رأس هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کرده است، با ابراز رضایت از اجرای تفاهمنامه ایجاد سایت تولید دارو و نیز خدمات انجام پذیرفته در حوزه های غذا و تجهیزات پزشکی از فعالیت های شرکت های دارویی دانمارکی در ایران تشکر نمود.

وی همچنین بر همکاری های نظارتی در حوزه فرآورده های سلامت بین دو کشور تاکید نمود با توجه به صورت خواهد پذیرفت در ثبت محصولات دانمارکی وارداتی به ایران تسریع به عمل آید.

دیناروند از حمایت های دولت دانمارک در سرمایه گذاری های مطلوب در ایران، به رغم تحریم ها تشکر نمود و تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران از هر سرمایه گذاری خارجی در کشور استقبال می کند و صد در صد سهام شرکت های حاضر را متعلق به آنها بر می شمرد.

وی در ادامه با یادآوری حضور ایرانیان در سطوح بالای مدیریتی دانمارک این موضوع را زمینه ای مناسب برای توسعه مناسبات تخصصی در حیطه سلامت برشمرد.

وزیر امور خارجه دانمارک نیز با ابراز خرسندی از حضور در ایران و تاکید برسرمایه گذاری و ادامه تعاملات دارویی؛ آمادگی کشور خود را برای مشارکت در بخش های دیگر اعلام نمود.

در این مراسم دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، نیز به نمایندگی از وزیر بهداشت، حضور داشت که ابراز امیدواری نمود در زمینه دارو، خدمات درمانی و سلامت فعالیت های مشترکی بین دو کشور صورت پذیرد.