سیاست دولت درباره قیمت آب/ خشکسالی ۳ استان بحرانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین پاکروح گفت: در مقایسه قیمت آب‌های بسته بندی و آب شرب تناسبی برقرار نبوده و نیاز به تغییر تعرفه های آب است. معاون آبفای کشور با اشاره به سیاست دولت مبنی بر افزایش نیافتن قیمت آب در سال جاری، اصلاح و افزایش تعرفه های آب را بسیار ضروری دانست.

وی افزود: از منظر اقتصادی تعرفه آب باید منطقی شود چرا که بهای تمام شده هر متر مکعب آب در کشور بیش از ۹ هزار ریال و در بهترین شرایط، متوسط فروش آن کمتر از چهارهزار ریال است.

پاکروح تصریح کرد: روند نرخ گذاری آب در کشور به گونه ای است که اگر بخواهیم متوسط افزایش تعرفه را با نرخ تورم مقایسه کنیم ارزش اقتصادی این کالا پایین مانده و با وجود سرمایه گذاری هایی که در این حوزه انجام شده است، تنها حدود ۵۰ درصد هزینه ها از فروش آب تامین می شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به بحران خشکسالی در کشور به ویژه در استان های جنوبی از جمله هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: با وجود توسعه منابع آبی در هرمزگان، وضعیت تامین آب این استان را مطلوب نمی دانیم.

وی خاطرنشان کرد: سهم آب شرب از منابع آبی تنها ۸ درصد است در حالی که راندمان آبیاری در بخش کشاورزی که بخش اعظمی از منابع آبی را در اختیار دارد ۳۰ درصد است که از اینرو باید روند کشاورزی سنتی در سطح کلان تغییر یابد.