گزارش ۱۰۰ روزه وضعیت بارش/ ذخیره میلیاردی آب در مخازن سدها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاج رسولی ها گفت: از ابتدای سال زارعی آبی تاکنون به طور متوسط ۱۱۷ میلی متر بارندگی در ایران شاهد بوده ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته و درازمدت میزان بارندگی ها از شرایط مطلوبی برخوردار بوده است.

مشاور وزیر نیرو با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی بارش‌ها در سال زراعی جاری، بیان داشت: در این مدت ۹ میلیاردمتر مکعب آب وارد سدهای کشور شده است. براساس بررسی ها، میزان بارندگی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل و درازمدت ۳۰ درصد افزایش نشان می دهد.

حاج رسولی ها افزود: براساس بررسی آماری در سنوات گذشته ۵۰ درصد بارش‌های کشور مربوط به فصل زمستان بوده اما امسال بارندگی در فصل پاییز وضعیت مطلوبی داشت.

وی با اشاره به وجود ۱۵۵ سد در کشور، بیان داشت: این سدها در ذخیره سازی بخش عظیمی از آب‌های جاری ناشی از بارندگی ها بسیار موثر بوده است.

حاج رسولی‌ها اظهارداشت: با توجه به بارندگی در ۱۰۰ روز گذشته ۳۵ درصد به میزان ورودی آب سدهای کشور نسبت به سال گذشته و درازمدت افزوده شده است.

وی گفت: نکته حائز اهمیت بارندگی های سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته این است که این بارش‌ها بیشتر به صورت برف بود که نقش اساسی در تقویت سفره های زیرزمینی دارد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر این نکته که همواره باید صرفه جویی را در مصرف آب فراموش نکنیم، اظهارداشت: اکنون سیاست وزارت نیرو بر مدیریت آب در کشور و استفاده از پساب‌ها برای آبیاری کشاورزی معطوف شده است.

مشاور وزیر نیرو در عین حال از بحران آب در شش استان کشور از جمله البرز، سمنان و خراسان جنوبی سخن به میان آورد و افزود: استان البرز به دلیل شرایط جغرافیایی و جمعیتی یکی از استان‌هایی است که با چالش و محدودیت شدید منابع آبی مواجه است.

حاج رسولی ها با اشاره به کیفیت آب سد کرج، گفت: طبق بررسی آب این سد از کیفیت مطلوبی برخوردار است.