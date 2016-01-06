قطر سفیر خود در تهران را فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه قطر ساعتی قبل در اقدامی در تبعیت از سیاست‌های رژیم سعودی، سفیر خود در تهران را فراخواند.

بر اساس این گزارش، این اقدام در اعتراض به تعرض به سفارت عربستان در ایران انجام شد.