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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۸:۱۶

از دوشنبه و با حضور رئيس جمهور برگزار مي شود:

همايش سراسري سالانه روساي نمايندگي هاي ايران در خارج از كشور

همايش سراسري روساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از روز دوشنبه 22 اسند ماه با سخنراني محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در تهران آغاز به كار مي كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين همايش كه تا روز شنبه 27/12/84 به كار خود ادامه مي دهد، برنامه ها و دستور كار تحرك سياست خارجي، روندهاي تحولات در سطوح مختلف منطقه اي و بين المللي، همكاريهاي سياسي اقتصادي فرهنگي، امور كنسولي بويژه حمايت از ايرانيان، برنامه هاي راهبردي، امور اداري و ارتقاء كيفي نيروي انساني وزارت امور خارجه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و اهداف، برنامه ها و راهكارهاي فعاليت هاي وزارت امور خارجه براي تحقق اهداف جمهوري اسلامي ايران و تامين منافع ملي كشور براي يكسال آتي تدوين و تنظيم مي شود.

همايش منطقه اي به رياست معاونين وزير امور خارجه در هر يك از حوزه هاي ذيربط به مدت دو روز موضوعات مختلف دوجانبه و منطقه اي و ابعاد مختلف همكاريهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و كنسولي مناسبات با كشورهاي مختلف را مورد بررسي قرار خواهد داد. وزير امور خارجه، مقامات و مسئولين وزارت امور خارجه و سفرا و روساي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور روز يكشنبه 21/12/84 در مرقد حضرت امام خميني (ره) حضور يافته و با بنيانگذار جمهوري اسلامي تجديد پيمان مي نمايند.

در برنامه همايش سالجاري وزير، سفرا و روساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، مسئولين و مديران وزارت امور خارجه با رهبر معظم انقلاب ديدار و از بيانات و رهنمودهاي ايشان براي اجراي هرچه بهتر وظايف و مسئوليت ها در عرصه خطير سياست خارجي بهره مند خواهند شد.

دكتر احمدي نژاد در همايش حضور يافته و طي سخنراني برنامه ها، محورها و اولويت هاي فعاليت هاي دولت در عرصه سياست خارجي را ارائه و رهنمودهاي لازم براي فعاليت هدفمند كارگزاران سياست خارجي بر محورهاي عدالت خواهي و مهرورزي و تقويت صلح جهاني را ارائه مي نمايد.

معاون اول رياست جمهوري، دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي، چند تن از وزراي محترم و رئيس كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي و مقامات و مسئولين عاليرتبه كشور در حوزه موضوعات مختلف مرتبط با مسائل سياست خارجي از مدعوين همايش سال جاري مي باشند كه در جلسات متعدد همايش سخنراني مي نمايند و طي تبادل نظر با روساي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور به سئوالات پاسخ خواهند گفت.

در ديگر جلسات همايش سال جاري مسائل و موضوعات مختلف مربتط با سياست خارجي كشور، مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 301907

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