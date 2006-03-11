همايش سراسري سالانه روساي نمايندگي هاي ايران در خارج از كشور

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين همايش كه تا روز شنبه 27/12/84 به كار خود ادامه مي دهد، برنامه ها و دستور كار تحرك سياست خارجي، روندهاي تحولات در سطوح مختلف منطقه اي و بين المللي، همكاريهاي سياسي اقتصادي فرهنگي، امور كنسولي بويژه حمايت از ايرانيان، برنامه هاي راهبردي، امور اداري و ارتقاء كيفي نيروي انساني وزارت امور خارجه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و اهداف، برنامه ها و راهكارهاي فعاليت هاي وزارت امور خارجه براي تحقق اهداف جمهوري اسلامي ايران و تامين منافع ملي كشور براي يكسال آتي تدوين و تنظيم مي شود.

همايش منطقه اي به رياست معاونين وزير امور خارجه در هر يك از حوزه هاي ذيربط به مدت دو روز موضوعات مختلف دوجانبه و منطقه اي و ابعاد مختلف همكاريهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و كنسولي مناسبات با كشورهاي مختلف را مورد بررسي قرار خواهد داد. وزير امور خارجه، مقامات و مسئولين وزارت امور خارجه و سفرا و روساي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور روز يكشنبه 21/12/84 در مرقد حضرت امام خميني (ره) حضور يافته و با بنيانگذار جمهوري اسلامي تجديد پيمان مي نمايند.

در برنامه همايش سالجاري وزير، سفرا و روساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، مسئولين و مديران وزارت امور خارجه با رهبر معظم انقلاب ديدار و از بيانات و رهنمودهاي ايشان براي اجراي هرچه بهتر وظايف و مسئوليت ها در عرصه خطير سياست خارجي بهره مند خواهند شد.

دكتر احمدي نژاد در همايش حضور يافته و طي سخنراني برنامه ها، محورها و اولويت هاي فعاليت هاي دولت در عرصه سياست خارجي را ارائه و رهنمودهاي لازم براي فعاليت هدفمند كارگزاران سياست خارجي بر محورهاي عدالت خواهي و مهرورزي و تقويت صلح جهاني را ارائه مي نمايد.

معاون اول رياست جمهوري، دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي، چند تن از وزراي محترم و رئيس كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي و مقامات و مسئولين عاليرتبه كشور در حوزه موضوعات مختلف مرتبط با مسائل سياست خارجي از مدعوين همايش سال جاري مي باشند كه در جلسات متعدد همايش سخنراني مي نمايند و طي تبادل نظر با روساي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور به سئوالات پاسخ خواهند گفت.

در ديگر جلسات همايش سال جاري مسائل و موضوعات مختلف مربتط با سياست خارجي كشور، مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند گرفت.