به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر عصر چهارشنبه در آئین انتخاب رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر اظهار داشت: به دهه مبارک فجر نزدیک میشویم و هیئتهای مذهبی در ترویج گفتمان انقلاب اسلامی نقش مهمی دارند که باید به این مهم توجه بیشتری صورت گیرد.
حجتالاسلام سیدعلیپناه محمودینیا با اشاره به اینکه هیئتهای مذهبی استان بوشهر توانمندی بالایی دارند اضافه کرد: توانمندی هیئتهای مذهبی در عرصههای فرهنگی، آموزشی و مذهبی باید آشکار باشد.
وی تصریح کرد: هیئتهای مذهبی اگر توانمندی لازم در تبیین و معرفی سیره و روش امامان معصوم(ع) به جامعه نداشته باشند این هیئت نمیتواند در برنامهریزی و اهداف مورد نظر موفق باشد.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: هیئتهای مذهبی تنها نباید فعالیتشان در حوزه عزاداری باشد بلکه معرفی سیره و روش و تبیین سبک زندگی امامان معصوم(ع) و بزرگان دینی از رسالتهای هیئتهای مذهبی است.
وی خاطرنشان کرد: هیئتهای مذهبی باید همانند امامان بزرگوار دارای اخلاص باشند چراکه بدون این مهم اعمال و اجرای برنامهها نمیتواند موفق باشد.
حجتالاسلام محمودینیا با تاکید بر توجه به همدلی و همزبانی در برنامهها بیان کرد: هیئتهای مذهبی شناخت، بصیرت و دشمن شناسی را در وجود خودشان ارتقا دهند تا براساس سیره و روش امام حسین(ع) درجامعه احیا و پویا شود.
مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز در این آئین به اهمیت و جایگاه هیئتهای مذهبی اشاره کرد و اظهار داشت: استان بوشهر در سازماندهی فعالیتهای مذهبی به عنوان یکی از استانهای پیشتاز در سطح کشور محسوب میشود.
حسین ادیبی با اشاره به سازماندهی فعالیتهای هیئتهای مذهبی و مداحان در استان بوشهر، اضافه کرد: در راستای بهبود کیفیت فعالیتهای مداحان و همچنین هیئتهای مذهبی در استان، دورههای آموزشی متنوعی برگزار میشود.
وی به فعالیت دو مرکز آموزشی تخصصی مداحی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: موسسه آموزش تخصصی مداحی شهدای بسیج ویژه برادران و موسسه آموزش تخصصی مداحی پیروان حضرت زینب ویژه خواهران در سطح استان فعالیت دارند.
ادیبی به تلاشهای صورت گرفته برای مقابله با بدعتها و خرافهها در مراسمات و مناسبتهای مذهبی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه استان بوشهر یک استان مرزی است ولی خوشبختانه تاکنون چنین مسائلی مشاهده نشده است.
مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در ادامه به تشریح قوانین و مقررات برگزاری انتخابات شوراهای هیئتهای مذهبی پرداخت.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر نیز با تقدیر از اعتماد اعضای شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر به وی، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم نقش خود را در ترویج گفتمان انقلاب اسلامی به خوبی ایفا کنیم.
نوشاد نوشادی بهروزرسانی فعالیتهای هیئتهای مذهبی استان بوشهر را به عنوان یکی دیگر از برنامههای این شورا عنوان کرد و افزود: امیدواریم در راستای ترویج شعائر دینی و مذهبی عملکرد موفقی داشته باشیم.
در این نشست انتخابات هیئت رئیسه شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر برگزار شد و نوشاد نوشادی با اکثریت آرا مجددا بهعنوان رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر انتخاب شد.
همچنین در این جلسه سید عبدالرضا سجادی بهعنوان نایب رئیس و محمدباقر خادم نیز دبیر شورای هیئتهای مذهبی استان انتخاب شدند.
نوشاد نوشادی پیش از این نیز رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر بوده و همچنین عضو و سخنگوی شورای هیئتهای مذهبی کل کشور است.
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