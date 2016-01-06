به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه گروه مطالعاتی خلیج فارس مرکز مطالعات خاورمیانه وزارت خارجه در سال جدید تحصیلی با حضور دکتر سید جواد صالحی مدیر گروه و پژوهشگران میهمان این گروه مطالعاتی در این مرکز برگزار شد.

دکتر سید جواد صالحی استاد دانشگاه شیراز در این نشست ضمن تشریح فعالیتهای گروه خلیج فارس مرکز مطالعات خاورمیانه در سال جدید فعالیت مطالعاتی گفت: گروه مطالعاتی خلیج‌فارس در سال جدید در نظر دارد حول محورهای نقد و بررسی پایان نامه های مرتبط با حوزه خلیج فارس، نقد و بررسی کتابهای مرتبط با این حوزه، بررسی مسائل روز و ارتباط با اساتید بین المللی از طریق ویدئو کنفرانس فعالیت کند.

وی تصریح کرد: ارتباط با اساتید بین المللی و صاحبنظر در حوزه مطالعاتی خلیج فارس برای مخاطبان و پژوهشگران داخلی می تواند جذاب و جالب توجه باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز در ادامه افزود: گروه مطالعاتی خلیج فارس با توجه به تجارب کسب کرده از سالهای گذشته درصدد است تا فعالیتهای خود را گسترش دهد.

وی افزود: در سالهای گذشته این گروه با توجه به نیازهای موجود در جامعه علمی و پژوهشی کشور مبادرت به نگارش کتابی در خصوص حوزه خلیج فارس کرد که به لحاظ محتوایی مسائل روز را مورد توجه داشت.

صالحی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اهمیت حوزه مطالعاتی خلیج فارس ولی متاسفانه کتاب جامع و به روز در این حوزه به زبان فارسی کم داریم و شاید بتوان گفت نداریم.

وی تأکید کرد: هنوز در دانشگاهها کتابهای قدیمی این حوزه تدریس می شود که جای تأمل است.

مدیر گروه مطالعات خلیج فارس مرکز مطالعات خاورمیانه در ادامه تأکید کرد: همین خلاً باعث شده تا گروه خلیج فارس مرکز مطالعات خاورمیانه در سال جدید کتابی به روز در این حوزه مشتمل بر مقالات گوناگون و متنوع را در دستور کار داشته باشد.

به گزارش مهر، مرکز مطالعات خاورمیانه ۴ سال است برنامه پژوهشی پژوهشگران میهمان را با حضور دانشجویان دوره دکتری و فارغ التحصیلان این حوزه به اجرا گذاشته و میزگردها و نشستهای تخصصی در گروههای مختلف از جمله گروه خلیج‌فارس، روندهای فکری، خاورمیانه و قدرتهای بزرگ و ترکیه شناسی برگزار کرده است.