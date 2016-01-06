داروهای ایرانی با کیفیت هستند/ شرط تسهیل صادرات دارویی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حاج حسن در دیدار با وزیر بهداشت کشورمان که امروز در محل ساختمان فراکسیون «وفا» انجام شد ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، روابط دو کشور را بسیار عمیق و دیرینه دانست.

وزیر صنایع لبنان ضمن ابلاغ سلام به دکتر روحانی رئیس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان گفت: براین باوریم که قدرت و توانمندی تمام مسلمانان جهان از جمهوری اسلامی ایران نشات می گیرد.

وی به خبری که در روزنامه الاخبار در مورد تحول در کشورهای در حال توسعه منتشر شده بود اشاره کرد و گفت: در این روزنامه، جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگویی موفق از کشورهای در حال توسعه که به سمت پیشرفت و صنعتی شدن پیش می رود معرفی شده است.

وزیر صنایع لبنان گفت: صنعت دارو در ایران بسیار پیشرفته است و لبنان می تواند ایستگاهی برای بازاریابی داروهای ایرانی و کشورهای منطقه برای صادرات دارویی ایران باشد.

وی تسهیل صادرات دارویی ایران به کشورها را نیاز به استراتژی صادرات دارویی عنوان کرد و افزود: داروهای ایرانی بسیار با کیفیت هستند .

وزیر صنایع لبنان گفت: ما به پیشرفتهایی که جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف دارد واقف هستیم درحالی که برخی از کشورها تصور می کنند که ایران فقط در حوزه های موشکی و هسته ای پیشرفت دارد درحالی که ایران در همه زمینه ها از جمله پزشکی بسیار پیشرفت داشته است.

وی ادامه داد : دانشجویان لبنانی که در ایران تحصیل کرده اند وقتی که به لبنان بازمی گردند و در آزمون ارزیابی مدارک شرکت می کنند نمرات بالاتری نسبت به دیگران کسب می کنند . همچنین درمان بیماران اعزام شده از لبنان به ایران بویژه در زمینه پیوند و درمانهای تخصصی و فوق تخصصی نشان دهنده پیشرفتهای پزشکی این کشور است .

وزیر صنایع لبنان تاکید کرد: در این دیدار باید گامهای بزرگی را برای ورود شرکتهای بزرگ دارویی ایران به لبنان باز کنیم و ضرورت دارد در این زمینه یک گروه کارشناسی از طرف دو کشور تشکیل شود و با پیگیری های مناسب به این هدف نایل شویم.

حسین حاج حسن با اشاره به رفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: در حال حاضر امکان حضور بخش خصوصی در حوزه های مختلف وجود دارد که آنها می توانند با حضور در ایران با سطح پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه پزشکی آشنا شوند.

وزیر صنایع لبنان اظهار امیدواری کرد که در همه بخش های صنعتی بویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی همکاری های مشترکی با کشورمان داشته باشد.