والدین نماز را در خانواده ترویج بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی شامگاه چهارشنبه در همایش اجلاس نماز خدمت در نام جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین افتخار عنوان کرد و افزود: کسانی که در نظام جمهوری اسلامی خدمت می‌کنند باید به خود افتخار کنند.

وی اظهار کرد: انگیزه خدمت را نظام جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین عبادت است و باید قدر این خدمت را بدانیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: نمازخواندن خود یک برکت است و باید خدا را شاکر بود.

حجت‌الاسلام خاتمی بر تقویت و ترویج نماز در خانواده توسط والدین تأکید کرد و یادآور شد: توجه به این امر مهم باعث گرایش فرزندان به نماز می‌شود و این امر خود به خود پایه های زندگی را مستحکم و تقویت می‌کند.

وی افزود: اقامه نماز نشانه دین‌داری و مسلمانی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان با اشاره به اینکه پیامبر اکرم (ص) تاکید جدی بر امر نماز داشتند، تصریح کرد: ایشان به این امر تأکید دارند که خداوند نماز را نور چشم ایشان قرار داده است بنابراین نماز یک فریضه الهی است.

حجت‌الاسلام خاتمی گفت: توجه به مقوله نماز باعث کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود، بنابراین به امر نماز باید ویژه توجه شود.

وی بر آسیب‌شناسی اقامه نماز در استان زنجان تأکید کرد و یاد آور شد: دست‌اندرکاران بر این امر توجه کنند و بر ترویج این فرضیه مهم تلاش کنند.