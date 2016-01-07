  1. استانها
  2. زنجان
۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۰۹

نماینده ولی فقیه در استان و اما جمعه زنجان:

والدین نماز را در خانواده ترویج بدهند

والدین نماز را در خانواده ترویج بدهند

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه والدین نماز را در خانواده ترویج کنند، گفت: توجه به این مهم باعث گرایش فرزندان به نماز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی شامگاه چهارشنبه در همایش اجلاس نماز خدمت در نام جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین افتخار عنوان کرد و افزود: کسانی که در نظام جمهوری اسلامی خدمت می‌کنند باید به خود افتخار کنند.

وی اظهار کرد: انگیزه خدمت را نظام جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین عبادت است و باید قدر این خدمت را بدانیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: نمازخواندن خود یک برکت است و باید خدا را شاکر بود.

حجت‌الاسلام خاتمی  بر تقویت و ترویج نماز در خانواده توسط والدین تأکید کرد و یادآور شد: توجه به این امر مهم باعث گرایش فرزندان به نماز می‌شود و این امر خود به خود پایه های زندگی را مستحکم و تقویت می‌کند.

وی افزود: اقامه نماز نشانه دین‌داری و مسلمانی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان با اشاره به اینکه پیامبر اکرم (ص) تاکید جدی بر امر نماز داشتند، تصریح کرد: ایشان به این امر تأکید دارند که خداوند نماز را نور چشم ایشان قرار داده است بنابراین نماز یک فریضه الهی است.

حجت‌الاسلام خاتمی گفت: توجه به مقوله نماز باعث کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود، بنابراین به امر نماز باید ویژه توجه شود.

وی بر آسیب‌شناسی اقامه نماز در استان زنجان تأکید کرد و یاد آور شد: دست‌اندرکاران بر این امر توجه کنند و بر ترویج این فرضیه مهم تلاش کنند.

کد مطلب 3019082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها