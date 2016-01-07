شور اقامه نماز جماعت را در جامعه برپا کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین رضایی شامگاه چهارشنبه در همایش اجلاس نماز در استان زنجان، افزود: توجه به مقوله اقامه نمازجماعت در استان زنجان بخصوص در بین مدیران ارشد استان جایگاه بالای دارد و گام‌های خوبی در این زمینه در استان برداشته‌شده است.

وی با تأکید بر اینکه باید برنامه‌ریزی جامع و هدفمند برای توسعه فرهنگ اقامه نماز جماعت در کشور تدوین شود ادامه داد: باید فرهنگ اقامه نماز جماعت را در جامعه ایجاد شود و برای ایجاد این ظرفیت مهم و تأثیرگذار در جامعه تلاش کنیم.

نماینده رییس‌جمهور در امر نماز با اشاره به اینکه باید از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود درزمینه توسعه فرهنگ اقامه نماز جماعت در کشور به خوبی استفاده شود، تأکید کرد: رئیس‌جمهور هم بر توسعه و ترویج امر نماز تأکید دارند.

رضایی گفت: در حال حاضر تمام زمینه‌ها و شرایط برای اقامه نماز و ترویج آن فراهم است.

وی تصریح کرد: تاکنون مقام معظم رهبری برای تمام اجلاس‌های کشوری نماز پیام صادر و در آنها رهنمودهایی را برای ترویج و اقامه نماز ایراد کرده‌اند.

نماینده رییس‌جمهور در امر نماز بابیان اینکه مقام معظم رهبری برای بخش مدیریتی طراحی برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأکید دارند افزود: محتوای برنامه‌های کوتاه‌مدت ناظر بر شناسایی همه ظرفیت‌های موجود برای اقامه نماز، برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری آنها است.

رضایی بابیان اینکه مقام معظم رهبری تأکید جدی بر ترویج مقوله اقامه نماز جماعت دارند، تصریح کرد: در زمینه برنامه‌ریزی و ارزیابی برنامه‌های ترویج و اقامه نماز باید علمی و واقع‌بینانه وارد عمل شد.

وی عملکرد ستاد اقامه نماز استان زنجان را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: همه دستگاه‌های اجرایی در جهت تبلیغ و تشویق و تمهید برای اقامه نماز باانگیزه هرچه بیشتر وارد کار شوند و فعالیت کنند.

نماینده رییس‌جمهور در امر نماز بابیان اینکه باید به دنبال شناسایی ظرفیت‌ها بود، گفت: شناسایی این ظرفیت‌ها نیاز به برنامه‌ریزی دارد که باید برنامه‌ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد.