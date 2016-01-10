فرجام مبهم کارخانه واکسن سازی تب برفکی در مهاباد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سکینه اسمی: کارخانه واکسن سازی تب برفکی مهاباد که از آن به عنوان بزرگ‌ترین واحد تولیدی خاورمیانه و سومین کارخانه جهان در نوع خود یاد می‌شود قرار بود سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دوز واکسن تب برفکی تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی کند.

بر اساس اعلام کارشناسان امر با فعالیت این واحد تولیدی که تمام ماشین آلات و تجهیزات آن به دست متخصصان ایرانی ساخته شده و بزرگ‌ترین کارخانه تولید واکسن تب برفکی کشور نیز محسوب می‌شود، دانش فنی تولید واکسن تب برفکی در کشور بومی شده و ایران از نظر ظرفیت تولید واکسن تب برفکی در رده سوم جهان قرار می‌گیرد.

این واحد تولیدی بزرگ، ۲۰ تیرماه سال ۹۰ با حضور رئیس جمهوری وقت در سفر به آذربایجان غربی به همراه راه آهن مراغه به میاندوآب و به صورت ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید اما تنها بعد از دو تا سه ماه فعالیت، بدون اینکه تولیدی داشته باشد تعطیل شد.

اظهارات ضد و نقیض مسئولان در خصوص سرنوشت این طرح تولیدی

بعد از گذشت چهار سال در حالی که بازتاب بهره‌برداری از این واحد تولیدی در سطح ملی، منطقه ای و حتی فرامنطقه ای گسترده بود، اما ادامه فعالیت آن در هاله‌ای از ابهام فرو رفت و حتی برخی مسئولان محلی در این مدت طی مصاحبه‌های متعدد از متروکه بودن این واحد تولیدی خبر داده‌اند.

علاوه بر اظهارات مسئولان حرف و حدیث‌های زیادی در خصوص این واحد تولیدی مبنی بر دریافت وام کلان از سوی سرمایه گذاران واحد، بدون پرداخت اقساط مطرح است.

این در حالی است خبرنگار مهر برای بررسی موضوع سراغ مسئولان ذیربط در این طرح رفت که رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد در گفتگوی ابتدایی خود عنوان کرد این طرح هم اکنون راکد است و فعالیتی ندارد اما بلافاصله بعد از این مصاحبه و پیگیری خبرنگار مهر از مسئولان استانی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی طی تماس تلفنی عنوان کرد این طرح چند هفته‌ای است که فعالیت خود را از سر گرفته است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهاباد در این گفتگو با بیان اینکه این طرح صنعتی، یکی از طرح‌های مهم در منطقه و در سطح ملی است، گفت: این اداره با وجود تعطیلی این واحد تولیدی که باوجود استفاده از تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش همچنان راکد مانده، پیگیر راه‌اندازی مجدد آن است.

رایزنی‌های فعال سازی این واحد تولیدی انجام شده است

صادق قادری با بیان اینکه این واحد تولیدی سال ۹۰ با حضور رئیس جمهور وقت با تولید بیش از ۱۰۰ میلیون دوز واکسن در سال که قرار بود بخش عمده‌ای از نیازهای کشور و منطقه را تأمین کند مورد بهره برداری قرار گرفت افزود: این کارخانه بعد از مدت کوتاهی بدون تولید بلاتکلیف رها و با گذشت بیش از چهار سال نیز این روند ادامه داشت.

وی ادامه داد: بنده در طول سه الی چهار ماهی که روی کار آمدم طی رایزنی و نامه‌نگاری با سهامداران و متولیان این شرکت که بخش عمده آن در اختیار بخش خصوصی است تلاش داشتم که طرح مجدداً فعالیت خود را سر گیرد.

قادری با تاکید بر اینکه قرار است این واحد تولیدی نیاز واکسن بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی را نیز تأمین کرده و همه ساله ارز هنگفتی را روانه کشورمان کند گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده اختلافات موجود بین سهامداران و هیئت مدیره شرکت، مشکل تأمین مواد اولیه، نبود تکنولوژی و محیط جهت نگهداری محصول تولیدی (واکسن) در مقاطع زمانی طولانی (یکسال و بالاتر) از جمله علل تعطیلی این واحد تولیدی بود.

وی با اشاره به اینکه با رایزنی‌های صورت گرفته در بازدیدی مشخص شد این واحد تولیدی فعالیت خود را از سرگرفته و امید می‌رود فعالیت آن تداوم داشته باشد افزود: با راه اندازی این واحد تولیدی زمینه اشتغال تعداد زیادی فراهم می‌شود.

هر چند دلایل دقیق و اصلی رکود چهار ساله این طرح مشخص نیست و تنها با پیگیری خبرنگاران عنوان می‌شود طرح مجدد فعالیت خود را سرگرفته است رئیس موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی کرج ۱۴ مهرماه امسال از انعقاد اولین قرارداد تجاری سازی واکسن تب برفکی با بخش خصوصی خبر می‌دهد.

انعقاد قرارداد با یک شرکت تولیدی که بیش از چهار سال از تعطیلی آن می‌گذرد آن هم از سوی معتبرترین شرکت تولیدی کشور نیز در نوع خود سئوال زیادی ایجاد کرده است.

کارخانه واکسن سازی تب برفکی مهاباد فعالیت خود را آغاز کرده است

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز در خصوص روند فعالیت این واحد تولیدی به خبرنگار مهر گفت: این واحد تولیدی به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه تولید واکسن تب برفکی خاورمیانه سال ۹۰ به بهره برداری رسید اما چند ماه بعد از فعالیت به دلیل مشکلات متعدد از جمله سرمایه در گردش، تعطیل شد.

معصوم علی اکبری افزود: در حال حاضر متولی اصلی این واحد تولیدی که بخش خصوصی است و در ماه جاری فعالیت آن را از سرگرفته و هم اکنون در حال تولید واکسن است.

وی دلیل رکود این واحد تولیدی در چهار سال اخیر را مشکل تأمین سرمایه در گردش عنوان کرد و اظهار داشت: این واحد تولیدی با ظرفیت ۵۱۶ هزار لیتر و اشتغال ۲۵ نفر یکی از طرح‌های مهم و ملی استان به شمار می‌رود که ادامه فعالیت آن موجب رونق اقتصادی منطقه می‌شود.

علی اکبری با اشاره به اینکه هم اکنون تمامی مجوزهای مورد نیاز توسط این واحد تولیدی اخذ شده و مشکلی برای ادامه فعالیت پیش بینی نمی‌شود، گفت: در حال حاضر تمامی مشکلات پیش روی این طرح برطرف شده است.

اظهارات معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در حالی مطرح می‌شود که تا چند روز گذشته از این واحد تولیدی جز یک ساختمان متروکه اثری نبود.

تماس خبرنگار مهر جهت بررسی بیشتر راه اندازی مجدد این واحد تولیدی بی نتیجه ماند چرا که تناقض گویی مسئولان در این خصوص همچنان ادامه دارد.

باید منتظر ماند و دید این واحد تولیدی بالاخره وارد خط تولید شده و به تمامی حرف و حدیث ها پایان می بخشد یا نه؟ و آیا متولیان بخش خصوصی این واحد تولیدی به هزاران سوال بی جواب از جمله دلایل تعطیلی و رکود این طرح، مشکلات پیش رو و روند ادامه فعالیت آن پاسخ درخوری خواهند داد؟