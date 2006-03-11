به گزارش خبرگزاري " مهر" علي كفاشيان درگفتگو با پايگاه خبري سازمان تربيت بدني افزود: ستاد بازيهاي آسيايي قطر و المپيك 2008 پكن، ازمدتها پيش تشكيل شده وطي نشستهاي مختلف برنامه ‌هاي فدراسيونها را براي حضور دراين دو رويداد مهم ورزشي مورد توجه قرار داده است.

وي با تاكيد بر اينكه ابتدا برنامه ‌هاي فدراسيونها گرفته شده و ازسوي هيات كارشناسي مورد توجه وبازبيني قرارمي‌ گيرد، گفت: اگر اين برنامه ‌ها ايراد ونقصي داشته باشد، مجددا به فدراسيونهاي مربوطه ارجاع خواهد شد تا با رفع ضعفهاي موجود، اين برنامه‌ ها آماده شده و درنهايت ستاد با تشكيل نشستهاي هفتگي خود با معاون رييس‌ جمهوري و رييس سازمان تربيت بدني، اين برنامه ‌ها را نهايي سازد.

كفاشيان افزود: در اين نشست‌ ها كه تاكنون 8 جلسه آن بصورت منظم برگزارشده، مهندس علي ‌آبادي به دقت گزارشهاي مربوطه را گوش داده و نقطه ‌نظرات خويش را نيز اعلام مي ‌كند تا برنامه ‌هاي فدراسيونها با تاييد رييس سازمان به ستاد ابلاغ شود. ما نيزبه دقت بر انجام و تحقق اين برنامه‌ ها نظارت خواهيم كرد و ديگر جاي هيچگونه عذر و بهانه ‌اي در جهت شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت و كم ‌كاري مورد قبول نخواهد بود.

دبيركل كميته ملي المپيك با اشاره به اينكه تاكنون اين نشستها با فدراسيونهاي بسكتبال، جانبازان ومعلولين، دو‌و‌ميداني، شنا، شيرجه و واترپلو و كاراته برگزار شده، گفت: عصر روز شنبه (20 اسفند) هم ستاد بازيهاي قطر به اتفاق مسئولان دو رشته واليبال و تكواندو با مهندس علي ‌آبادي نشست خواهد داشت. ضمن آنكه بقيه رشته‌ها نيز به مرور و با اعلام برنامه‌ هاي پيشنهاديشان و رفع ضعفها وكمبودهاي احتمالي ازسوي ستاد، با مهندس علي‌ آبادي جلسه خواهند داشت.

وي رويكرد حضور دربازيهاي آسيايي 2006 قطر را بر مبناي 4 گروه از رشته‌ ها دانست. گروه اول رشته‌ هاي مدال ‌آور، گروه دوم، رشته ‌هايي كه در رده ‌‌بندي آسيايي بين تيم ‌هاي سوم تا ششم هستند و زمينه مدال ‌آوري دارند مثل رشته‌ هاي هندبال، واترپلو و دو‌و‌ميداني، گروه سوم شامل رشته ‌هاي پايه دو‌و‌ميداني، قايقراني، شنا، تيراندازي و گروه چهارم ساير رشته‌ هايي كه با توجه به سياستهاي رشد و توسعه ‌اي سازمان مورد توجه قرارخواهند گرفت.

كفاشيان با اشاره به اينكه مهندس علي‌ آبادي تاكيد دارد بايستي عنوان تيمي ايران از مقام دهم بازيهاي آسيايي 2002 بوسان كره‌ جنوبي ارتقاء يافته و در بين 5 و 6 تيم برتر بازيها قرار گيريم، گفت: براي رسيدن به اين هدف مشخص، بايستي دوكار انجام دهيم. اول اينكه توانمندي ورزش بانوان را در جهت مدال ‌آوري در اين بازيها افزايش دهيم و دوم هم اينكه روي تعداد بيشتري از رشته‌ ها براي حضور در قطر 2006 سرمايه‌ گذاري كنيم. واقعيت اين است كه با 5 و 6 رشته اميدوار به كسب مدال نمي‌ توان در سطح تيم‌ هاي مدعي و براي مدال ‌آوري رقابت كرد.

وي افزود: ورزش بانوان بايد در اين زمينه بسيار فعال شود تا با برنامه‌ ها و حمايتهاي لازم از اين بخش، شانس كسب مدال‌ مان افزايش يابد. از سوي ديگر و با اينكه هنوز رشته‌ ها براي حضور در قطرنهايي نشده ‌اند، اما آنچه قطعي است اينكه در اين دوره از بازيها با تعداد بيشتري از رشته ‌ها و ورزشكاران شركت خواهيم كرد.

كفاشيان درعين حال با اشاره به كسب 36 مدال در دوره قبل بازيها، پيش‌ بيني كرد كه كاروان ورزش ايران درقطر2006، 20 درصد سهميه مدالي ‌اش را افزايش دهد.

وي از بسكتبال، بوكس، تيراندازي، شطرنج، شمشيربازي، قايقراني، هندبال، پرورش‌ اندام و كبدي بعنوان رشته‌ هايي نام برد كه به همراه ديگر رشته‌ هايي چون كشتي، وزنه ‌برداري، فوتبال، ووشو، كاراته و... درقطر به ميدان خواهند رفت.

دبيركل كميته ملي المپيك درعين ‌حال تصريح كرد: ستاد بازيهاي آسيايي قطر، به دقت روند آماده ‌سازي تيمها را زيرنظردارد و ازهيچ كمكي نيز در راه بهبودي و ارتقاي ركوردهاي قهرمانان و ورزشكاران دريغ نخواهد كرد تا با تدارك كامل، آماده حضور در اين بازيها شويم.

وي درپايان گفت: گرچه كار سخت است، اما رسيدن به هدف ترسيمي درقطر دور از دسترس نيست و انشاء الله با تلاش وهمت مسئولان، مربيان و قهرمانان به اين مهم دست خواهيم يافت.