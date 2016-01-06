هر بذر کاشته شده در ایران محصولش در افغانستان قابل برداشت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی شامگاه چهارشنبه شب در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرائی دولت وحدت ملی افغانستان در چابهار با تشریح قابلیت ها و پتانسیل های استان و چابهار اظهار داشت: فرصت های پیشرفت منطقه آزاد چابهار با حضور تجار و سرمایه گذاران دو کشور خلق می شود و می تواند در توسعه روابط نقش ایفا کند.

وی توجه به ترانزیت دریایی و جنوب به شمال و کریدور شرق به غرب را مورد تاکید قرار داد و آن را از اهداف استان عنوان کرد و افزود: بخش خصوصی بیشتر از این باید پای کار بیاید.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان بیان کرد: دیگر بنادر کشور در حال حاضر زیر بار سنگین صادرات و واردات هستند و با زمان‌های طولانی برای بارگیری و پهلوگیری مواجه‌اند که این فرصت برای تجار اهمیت زیادی دارد لذا به دنبال آن هستیم که بخشی از این نقش را استان سیستان و بلوچستان از طریق بندر راهبردی چابهار، عهده‌دار باشد.

وی بیان کرد کرد: توسعه این استان به گونه ای در دستور کار قرار گرفته که در راستای اهداف سند توسعه ملی و الزامات کشوری به ترقی و پیشرفت کشور در سطح جهان کمک می کند.

هاشمی گفت: منطقه آزاد چابهار با حمایت دو دولت با کفایت ایران و افغانستان آینده ای درخشان و متفاوت دارد و باید از ظرفیت به بهترین شکل بهره برد.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: حضور سرمایه گذاران افغانستان و فعالیت در بخش معادن، گردشگری و اجرای طرح های صنعتی و اقتصادی به توسعه روابط دو کشور کمک شایانی می کند.

پسا تحریم فرصت مناسبی برای توسعه چابهار است

هاشمی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت های ایجاد شده اقتصادی ایران پس از توافق هسته ای اشاره کرد و گفت: دوران پسا تحریم فرصت مناسبی برای توسعه بندر چابهار که دارای منطقه آزاد تجاری بوده، است.

وی اظهار داشت: اکنون که در دوران پساتحریم به سرمی بریم فرصت مناسبی است تا برای جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور و تبادلات تجاری با کشورها همسایه همچون امارات، عمان، هند، پاکستان و افغانستان گام های جدی برداشت.

استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: این دیار به سبب مرزی بودن و به ویژه مرز دریایی که تنها امکان ایران برای دسترسی به آب های آزاد است از موقعیت ممتاز و راهبردی برخوردار بوده که باید با برنامه ریزی جامع از آن استفاده کرد.

حق آبه تالاب هامون نیاز توجه جدی است

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان با اشاره به خشکسالی تالاب هامون طی دو دهه اخیر و اثر منفی آن بر زندگی و اقتصاد منطقه سیستان تاکید کرد: هامون تالابی بین المللی است و نباید به این دریاچه بی تفاوت بود.

وی افزود: نباید گذاشت این تالاب بین المللی بیش از این خشک باشد و محیط زیست منطقه را دستخوش آسیب جدی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عبدالله در سومین روز سفرش به ایران، ظهر روز چهارشنبه وارد چابهار شد و از زیرساخت های بنادر چابهار این بندر راهبردی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت روابط اقتصادی بازدید کرد و چند ساعت پیش چابهار را به مقصد کابل ترک کرد.