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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۹:۰۰

رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني سازمان تربيت بدني:

جلسات مهندس علي‌ آبادي با فدراسيونهاي حاضر در دوحه هفتگي برگزار مي‌ شود

جلسات مهندس علي‌ آبادي با فدراسيونهاي حاضر در دوحه هفتگي برگزار مي‌ شود

بدليل اهميت بازيهاي آسيايي دوحه قطر براي سازمان تربيت بدني، جلسات هفتگي مهندس علي‌ آبادي با ستاد برنامه‌ ريزي و نظارت بر بازيهاي آسياي دوحه قطر و فدراسيونهاي حاضردر اين بازيها، بصورت منظم و مستمر درحال برگزاري است.

به گزارش خبرگزاري " مهر" رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني ضمن بيان مطلب فوق افزود: براساس شرح وظايف، هماهنگي، پشتيباني و نظارت در ارتباط با بازيهاي آسيايي 2006 دوحه برعهده كميته ملي المپيك است، اما سازمان تربيت بدني نظارت عاليه خود را در اين خصوص به دليل اهميت اين رويداد كه جزو مهمترين رويدادهاي ورزش كشور درسال 85 است، دارد.

قدمي تصريح كرد: برهمين اساس با تاكيد رئيس سازمان تربيت بدني جلسات منظم هفتگي با حضور رئيس و دبيركميته ملي المپيك، رؤساي فدراسيونهاي حاضر دراين بازيها وشخص مهندس علي ‌آبادي درمحل سازمان برگزارمي ‌شود.

وي با اشاره به اين مطلب كه درجلسات هفتگي فدراسيونها بصورت مستمر برنامه‌ هاي خود را به اطلاع مسئولان سازمان و كميته ملي المپيك مي‌ رسانند، اظهار داشت: با توجه به اين مطلب كه بازيهاي آسيايي 2006 دوحه قطر اهميت ويژه‌ اي براي سازمان تربيت بدني دارد، اين جلسات با فدراسيونهاي حاضر دردوحه برگزارمي‌ شود تا بصورت مستمر ومنظم، فدراسيونها پيشرفت كار خود را به اطلاع مسئولان برسانند.

قدمي خاطرنشان كرد: امروز اين جلسه از ساعت 17 با حضور مسئولان فدراسيون تكواندو واليبال برگزارمي‌ شود و اين دو فدراسيون آخرين وضعيت تيمهاي خود را به اطلاع مهندس علي‌ آبادي خواهند رساند.

کد مطلب 301911

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