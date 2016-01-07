رایان: به جای کنترل مردم آمریکا، داعش را نابود کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پل رایان رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا خطاب به باراک اوباما از سیاست های دولت برای کنترل سلاح در داخل کشور انتقاد کرد و گفت اوباما بهتر است به فکر نابودی داعش باشد.

باراک اوباما اعلام کرده است که در سال جدید به شدت روی کنترل سلاح در آمریکا تمرکز خواهد کرد.

رایان در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: اوباما بهتر است به جای کنترل شهروندان خود به فکر کنترل داعش باشد چون تروریسم اصلی آنها هستند.

چند روز پیش دولت اوباما قانونی تصویب کرد که طبق آن تجارت و حمل و نقل سلاح را به داشتن مجوز قانونی از دولت مشروط می کند. بر اساس این قانون قبل از اعطای مجوز به افراد برای داشتن سلاح باید سوابق کیفری آنها مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا به این موضوع نیز اشاره کرد که اوباما در قانون خود به افراد مطیع قانون احترام نمی گذارد و به نوعی حقوق آنها را زیر پا می گذارد.

وی اعتقاد دارد قوانین تصویب شده توسط اوباما درباره کنترل سلاح برای شهروندان آمریکا کامل نیست و نمی تواند همه اقشار جامعه را پوشش دهد.