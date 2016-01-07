افزایش احتمال بروز اوتیسم در نوزاد مادران مبتلا به آسم

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مطالعه محققان دانشگاه درکسل فیلادلفیا، رابطه ایی بین احتمال ابتلا به اوتیسم و قرارگیری والدین در معرض داروهایی موسوم به «بتاآگونیست» وجود دارد. معمولا از این دارو برای کنترل بیماری آسم استفاده می شود.

با وجود این یافته های اخیر، محققان تاکید دارند که زنان مبتلا به آسم نباید به آسانی مصرف داروهایشان را در طول دوران بارداری کنار گذارند.

«نیکول گیدایا»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «آسم کنترل نشده در طول دوران بارداری با پیامدهای بد تولد نوزاد، نظیر زایمان زودرس، وزن پایین نوزاد و نگهداری نوزاد در بخش مراقبت های ویژه مرتبط است.»

حال مطالعه جدید محققان نشان می دهد که آسم کنترل نشده مادر در دوران بارداری با ابتلا به اوتیسم هم مرتبط است چراکه زایمان زودهنگام و وزن پایین نوزاد با افزایش احتمال بروز این بیماری همراه است.