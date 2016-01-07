حضور ایثار قم در دور چهارم لیگ برتر بسکتبال با ویلچر کشور

علی خوشرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیدارهای مرحله چهارم دور مقدماتی فصل جاری مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور امروز پنج شنبه در اراک برگزار میشود و تیم ایثار ماهان تندیس قم طی امروز و فردا ۳ بازی برگزار میکند.
وی افزود: باشگاه ایثار ماهان تندیس قم امسال ۲ تیم در لیگهای بسکتبال با ویلچر کشور دارد که یکی از آنها در سوپر لیگ و دیگری در دسته دوم کشور حاضر است.
مدیر باشگاه ایثار ماهان تندیس قم گفت: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم به عنوان مدافع عنوان قهرمانی فصل قبل لیگ برتر بسکتبال با ویلچر کشور در دور قبلی این مسابقات به میزبانی قم با ۲ پیروزی و یک شکست در رده دوم جدول قرار گرفت.
خوشرفتار بیان داشت: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار ماهانتندیس قم در گروه نخست این رقابتها با تیمهای شهرداری آمل، شهرداری اراک و شهرداری تبریز همگروه هست و تلاش میکند در پایان مسابقات مرحله چهارم در اراک بار دیگر به صدر جدول باز گردد.
وی عنوان کرد: نماینده قم در اولین دیدار خود در این مرحله مقابل شهرداری آمل به میدان خواهد رفت و سپس برابر شهرداری تبریز صفآرایی میکند و آخرین دیدار این تیم روز جمعه ۱۸ دی برابر شهرداری اراک برگزار میشود.
مدیر باشگاه ایثار ماهان تندیس قم تصریح کرد: تیم دوم بسکتبال با ویلچر ایثار ماهان تندیس نیز در لیگ دسته دوم کشور نمایش بسیار خوبی داشته است به مرحله نهایی رقابتهای لیگ دسته دوم باشگاههای کشور صعود کرده است.
خوشرفتار افزود: این تیم در پایان مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته دوم با کسب عنوان نخست گروه خود، توانست به مرحله نهایی صعود کند و امیدواری زیادی داریم که این تیم بومی امسال به لیگ دسته اول کشور صعود کند.
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