وضعیت فرهنگی شهر ملارد مساعد نیست/اعتیاد معضل اصلی این منطقه

حاجعلی بحری عضو شورای اسلامی شهر ملارد در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم توجه جدی به حوزه فرهنگی این منطقه، اظهار داشت:وضعیت فعلی فرهنگ در شهر ملارد مساعد نیست و از لحاظ اخلاقی و اجتماعی با نارسایی هایی مواجه هستیم که رفع و بهبود آن ضروری به نظر می رسد.

وی افزود:مشکلات و کمبودهای موجود ناشی از کم توجهی هایی است که در طول سال های گذشته نسبت به حوزه حساس و تعیین کننده فرهنگ واقع شده و استمرار این وضعیت می تواند با مخاطرات جدی تری همراه شود.

بحری گفت:در حال حاضر اعتیاد یکی از جدی ترین دغدغه های این شهر به شمار می رود و می طلبد در چنین شرایطی با تنظیم طراحی و همچنین اجرای جدی و هدفمند برنامه ها، نسبت به کاهش آسیب های اجتماعی در ملارد اقدام کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد عنوان کرد:در مدیریت شهری، هزینه کافی و رضایت بخشی برای توسعه فرهنگی نشده که البته وجود کمبودها و تنگناهای مالی در جاری شدن چنین شرایطی بی تاثیر نبوده است.

وی افزود:وجود دغدغه ها و محدودیت های مالی قابل درک است اما باید در اولویت گذاری ها نیز تجدید نظر شود و فرهنگ به عنوان عنصری سرنوشت ساز در صدر برنامه ریزی های نرم افزاری و سخت افزاری قرار گیرد.

بحری گفت:بودجه فرهنگی شهرداری ملارد سه میلیارد تومان است اما این میزان و رقم در مقام حرف، خود را نشان می دهد و در عمل، حوزه فرهنگی به محلی برای تامین و جبران هزینه بخش های دیگر تبدیل شده که این امر و رویکرد نمی تواند در کاهش آسیب ها و تقویت فرصت های فرهنگی موثر واقع شود.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد یادآور شد:امیدواریم با همنوایی، هماهنگی و همسویی مضاعف و افزایش تزریق و تخصیص بودجه و اعتبارات در این حوزه اولویت دار، اعتلا و انسجام فرهنگی در شهر ۴۰۰ هزار نفری ملارد با تقویت هر چه بیشتری همراه شود.