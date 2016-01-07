تشریح وظایف «سلامت یاران» در بیمارستان ها/تکریم بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح‌ناز رافع با اشاره به آغاز اجرای این طرح از ۳۰ آذر ماه امسال در ۱۰ بیمارستان پایلوت در سراسر کشور، تاکید کرد: داوطلبان مشارکت کننده می بایست پس از گذراندن آموزش های عمومی و تخصصی که از سوی جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت ارائه می شود، متعهد شوند تا دست کم به مدت ۶ ماه مستمر و هفته ای چهار ساعت به بیماران خدمات ارائه کنند.

وی با بیان این مطلب که ایده طراحی سلامت یاران داوطلب در جهت ارتقای روحیه و فراهم آوردن زمینه های آسایش و آرامش بیشتر بیماران در لحظات سخت و دشوار به وجود آمده است، ادامه داد: حمایت روحی و روانی از بیماران و همراهان آن ها، کمک به انتقال بین بخشی بیماران، تسهیل اموری نظیر پذیرش، ترخیص، تصویربرداری، جلوگیری از حوادث احتمالی در بخش ارتوپدی و سرطانی مانند سقوط بیمار، خواندن ادعیه و کتاب، آموزش خودمراقبتی و نکات بهداشتی پس از ترخیص، کمک به بیماران در حال احتضار و ... را به عنوان خدمات درنظر گرفته شده در طرح سلامت یار داوطلب از جمله آن است.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر افزود: همچنین تعالی رفتاری، رفتار داوطلبی، مهارت های ارتباطی، تاب آوری، هماهنگی و تعامل با کادر بیمارستانی، حمایت روحی و روانی، توصیه های بهداشتی و اصول پیشگیری از عفونت های بیمارستانی سرفصل های آموزشی است که در قالب کتابچه و دوره های مدون آموزشی به داوطلبان علاقه‌مند به مشارکت در این طرح ارائه می شود.

به گفته رافع، عضویت فعال داوطلبانه در جمعیت هلال احمر، شرط اصلی مشارکت در طرح سلامت یاران است، که علاقه‌مندان بالای ۲۹ سال به بالا و دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم، می توانند برای ثبت نام به شعب و خانه های داوطلب جمعیت هلال احمر در استان های آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، گلستان و البرز مراجعه کنند.

به گفته وی، در حقیقت سلامت یاران وظیفه آگاهی بخشی در بیمارستان ها را بر عهده دارند به آن معنا که آنها به دنبال ایجاد امنیت خاطر روحی و روانی در میان بیماران هستند.