از استعدادهای بانوان شهرقدس برای توسعه منطقه استفاده می شود

پروانه نجمی عضو شورای اسلامی شهر قدس در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت:یکی از الزامات پیشرفت و شکوفایی در هر جامعه ای، معطوف به بهره گیری بهینه، کارآمد و موثر از ظرفیت و استعدادهای موجود می شود.

وی افزود:بهره وری مطلوب و مدیریت شده از توانمندی های موجود در هر عرصه ای شتاب و سرعت مضاعفی به روند پیشرفت می بخشد و بالعکس عدم بهره برداری منطقی و معقولانه از ظرفیت ها، می تواند شتاب در رشد و توسعه را تنزل دهد.

نجمی گفت:با عنایت به اهمیت موضوع، سعی شده در حد توان و بضاعت موجود با تعامل سازنده و فعال سازی استعدادهای بانوان در شهر قدس، مسیر توسعه و شکوفایی اجتماعی و فرهنگی به نحو موثر تر و تاثیرگذارتری طی شود.

عضو شورای اسلامی شهر قدس عنوان کرد:از ابتدای دوره چهارم شورای اسلامی شهر قدس، خودباوری و برقراری تعاملات دوسویه در جامعه بانوان این شهر از دغدغه های جدی ما بوده و تلاش کرده ایم با تبیین جایگاه زنان و لحاظ کردن همفکری و هم افزایی مضاعف، بستر لازم را برای تحقق اهداف مورد نظر مهیا سازیم.

وی افزود:در سال گذشته تلاش شد با تعامل مثبت و سازنده با ادارات فعالی همچون بنیاد شهید و اداره تبلیغات اسلامی، دستورکارهای طراحی شده را در تعمیق باورها و ارزش های اخلاقی اجرایی کنیم.

نجمی گفت:شهر قدس از بافتی مذهبی و معنوی خاصی برخوردار است ودر شرایطی که هجمه فرهنگی دشمن در قالب جذابیت های ظاهری عملیاتی می شود، پرداختن به آسیب ها و تقویت فرصت ها عاملی اثر گذار در مهار و دفع تهاجم فرهنگی محسوب شود.

وی یادآور شد:بدون شک هر آنچه مشارکت اجتماعی زنان در چارچوب قواعد، ارزش ها وامکانات موجود تقویت شود، دستاوردهای برجسته تری نیز حاصل می شود وشهر، شهروندان و مسئولان از نتایج وثمرات آن بهره مند می شوند.