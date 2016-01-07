پیروزی مقابل جواهری گنبد ارزش بازیکنان متین را نشان داد

احسن الله شیرکوند بازیکن مطرح تیم متین صالحین ورامین و ملی پوش سابق والیبال ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر با پایان یافتن هفته پانزدهم لیگ برتر والیبال اظهار داشت: تیم متین صالحین ورامین در هفته پانزدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور به مصاف جواهری گنبد رفت.

وی افزود: تیم جواهری گنبد از حمایت هواداران خونگرم گنبدی برخوردار بود و تلاش داشت تا انتقام شکست دور رفت در ورامین را از متین صالحین بگیرد.

شیرکوند ادامه داد: گنبد همواره یکی از مناطق والیبال خیز کشور محسوب شده و به همین خاطر مسابقه در این شهر و مقابل دیدگان هواداران علاقه مند به والیبال، سخت و دشوار بود.

رییس هیئت والیبال شهرستان ورامین اضافه کرد: کادر فنی آنالیز خوبی را از تیم جواهری گنبد انجام داده بودند و با شناسایی نقاط ضعف و قوت این تیم، توانستیم در یک دیدار خارج از خانه به پیروزی برسیم.

شیرکوند یادآور شد: پیروزی مقابل جواهری گنبد با توجه به جدال چند تیم برای قرار گرفتن در رده چهارم جدول رده بندی، بسیار مهم بود که خوشبختانه متین صالحین به هدف خود رسید.

رییس هیئت والیبال شهرستان ورامین گفت: پیروزی مقابل تیم جواهری گنبد بار دیگر ارزش های بازیکنان و کادر فنی تیم متین صالحین را نشان داد و امیدواریم روند پیروزی های نماینده والیبال ورامین ادامه پیدا کند.