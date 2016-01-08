پیمان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کاراته‌کاهای باشگاه آوای رزم به عنوان نماینده کاراته استان قم قصد دارند همانند سال گذشته در رقابت‌های بین‌المللی جام ایران زمین حضور پیدا کنند و به همین منظور سخت مشغول تمرینات و برنامه‌های آماده‌سازی زیر نظر مجید عبدالحسینی سرمربی اسبق تیم ملی کاراته ایران هستند.

وی افزود: یازدهمین دوره رقابت‌های کاراته بین‌المللی جام ایران زمین اواخر دی ماه برگزار می‌شود در حالی که سال گذشته نیز کاراته کاهای آوای رزم قم با هدایت مجید عبدالحسینی کاپیتان اسبق تیم ملی کاراته در این تورنمنت بین‌المللی موفق به کسب ۸ مدال شدند.

مربی باشگاه کاراته آوای رزم قم گفت: مسابقات بین‌المللی جام ایران زمین در هر ۲ بخش آقایان و بانوان برگزار می‌شود و تیم‌های داخلی و خارجی و قهرمانان مطرحی از کشورهای مختلف جهان در این مسابقات حاضر خواهند بود.

نظری بیان داشت: تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، سبک شوتوکان جهانی، فدراسیون کاراته و فدراسیون جهانی شوتوکان در امر برگزاری مطلوب و شایسته این دوره از رقابت‌های کاراته قهرمانی جام بین‌المللی ایران زمین به میزبانی تهران سهیم هستند.

وی عنوان کرد: این تورنمنت در ۱۱ سال گذشته به صورت منظم برگزار شده و کاراته‌کاهای مطرح جهان در اوزان مختلف سابقه حضور در این دوره از مسابقات را دارند.

مربی باشگاه کاراته آوای‌رزم قم تصریح کرد: تیم استان قم متشکل از کاراته‌کاهای منتخب باشگاه آوای‌رزم در این دوره از مسابقات به سرمربیگری مجید عبدالحسینی قهرمان اسبق آسیا و جهان و مربیگری پیمان نظری به روی تاتامی خواهند رفت و ضمن این علیرضا نظری نماینده سبک شوتوکان جهانی WSKF استان قم نیز به عنوان مربی این تیم را همراهی می‌کند.

نظری افزود: کسب ۹ مدال جهانی کاراته و عنوان سومی کومیته تیمی کاراته جوانان جهان سبک شیتوریو یونیون و کسب ۹ مدال ارزشمند در مسابقات قهرمانی شوتوکان کشور را برای استان قم بخشی از افتخارات اخیر تیم کاراته آوای رزم قم است.