جواد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس رویکرد هیئت ورزش‌های رزمی بر مبنای توسعه رشته‌های رزمی در میان رده‌های سنی پایه طرح استعدادیابی پایه ورزش‌های رزمی در قم کلید خورد.

وی افزود: فراخوان استعدادیابی نونهالان و نوجوانان کیک بوکسینگ استان جهت تشکیل تیم نوجوانان و رده‌های پایه انجام شده است و نفرات مستعد ۱۰ تا ۱۵ سال در بخش پسران زیر نظر حمیدرضا محمد پور مربی تیم پایه رزمی استان قم به تمرین می‌پردازند.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت: در راستای ارتقای مربیان و داوران رزمی قم، برگزار چند دوره آموزشی در دستور کار است که برگزاری آزمون دان ۱ الی ۳، برگزاری مربیگری عملی درجه ۳و ۲، برگزاری دوره داوری درجه ۳و ۲ و برگزاری دوره مربیگری تئوری درجه ۳و ۲ در سبک بوکسینگ WKA از این جمله است.

محمدزاده بیان داشت: مسابقات قهرمانی استانی کیک بوکسینگ بانوان و انتخابی جهت تشکیل تیم منتخب استان قم نیز روز جمعه ۲۵ دی‌ماه در مجموعه ورزشی راحله برگزار می‌شود و برگزاری این مسابقات گامی در جهت تقویت ورزش‌های رزمی قم در حوزه بانوان است.

وی عنوان کرد: وزن کشی مسابقات در باشگاه نهایت قم برگزار می‌شود و بانوان رزمی کار در تمامی سبک‌ها مجاز به حضور در این مسابقات هستند ضمن این که با هماهنگی صورت گرفته برای تسهیل حضور بانوان رزمی کار، اخذ مبلغ ورودی برای شرکت در این مسابقات لغو شده است.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم تصریح کرد: بانوان رزمی کار قم در بخش کیک بوکسینگ چندی پیش در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی لرستان موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شدند و ظرفیت‌های بالای بانوان قمی در این بخش را نشان دادند.