خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: تیم متین صالحین ورامین به‌عنوان نماینده دیار ۱۵ خرداد، در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور حضور پیداکرده است.

نماینده والیبال شهرستان ورامین تاکنون در عرصه ملی و بین‌المللی، افتخارات قابل‌توجهی را کسب کرده و توانسته فضای شور و نشاط ورزشی را در منطقه دوچندان کند.

قهرمانی و نائب قهرمانی در مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور و جام باشگاه‌های آسیا، سبب شده است تا جوانان و نوجوانان فراوانی به این رشته ورزشی گرایش پیدا کنند و همین امر سبب تشکیل تیم‌های جوانان، نوجوانان و امید در ورامین شده است.

تیمی که با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند

امروز جوانان ورامینی در عرصه والیبال کشور می‌درخشند و قسمت عمده‌ای از این موفقیت‌ها، مرهون تشکیل و حضور تیم متین در لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور است.

مردم شهرستان ورامین طی چندین سال گذشته، ثابت کرده‌اند که علاقه‌مند به والیبال هستند و حضور پرشور آنان در سالن شهید گلعباسی در دیدارهای تیم متین مقابل حریفان لیگ برتری، این مهم را به اثبات می‌رساند.

تیم متین صالحین ورامین که در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر، نمایش امیدوارکننده‌ای را از خود نشان داده، همچنان با مشکلات مالی دست‌به‌گریبان بوده و حیات این تیم را به خطر انداخته است.

پرداخت حدود ۱۰ درصد قرارداد بازیکنان متین صالحین

تیم متین صالحین ورامین که به‌صورت مردمی و به نام مردم شهرستان ورامین، ثبت‌شده است، برای تأمین هزینه‌های حضور در لیگ برتر نیازمند توجه جدی مسئولان استانی و شهرستان است.

عدم پرداخت مطالبات بازیکنان یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان این باشگاه شده است، به‌طوری‌که تا پایان نیم‌فصل لیگ برتر باشگاه‌های کشور، قرار بود ۷۰ درصد قرارداد بازیکنان متین پرداخت شود، اما به علت مشکلات مالی، تنها حدود ۱۰ درصد قراردادها به دست بازیکنان رسیده است.

تیمی که بازیکن از اقصی نقاط ایران دارد

مسئولان باشگاه‌ متین صالحین نیز طی هفته‌های گذشته، تلاش‌های همه‌جانبه‌ای را برای حل مشکلات مالی تیم آغاز کرده اند و حتی موضوع کمک به نماینده والیبال ورامین به استانداری تهران کشیده شد و مسئولان استانداری نیز قول‌هایی در این زمینه داده‌اند.

به هر ترتیب، امروز والیبال به مهم‌ترین دل‌خوشی مردم و علاقه‌مندان به ورزش در ورامین تبدیل‌شده است و هواداران ورامینی، انتظار دارند که مسئولان از تیم متین حمایت بیشتری را انجام دهند.

تیم متین صالحین ورامین بازیکنانی از شمال، جنوب، شرق و غرب کشور را در اختیار دارد که بسیاری از آنان سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی را در کارنامه دارند و امروز منتظر تحقق وعده‌های داده‌شده در قراردادهایشان هستند.

حل مشکلات مالی انگیزه بازیکنان را بالا می‌برد

احسن الله شیرکوند رییس هیئت والیبال ورامین و از بازیکنان متین صالحین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم متین صالحین به نام شهرستان ورامین و برای حمایت از ورزش شهرستان و پاسخ به ابراز علاقه هواداران ورامینی تشکیل شد.

وی افزود: تیم متین صالحین ورامین در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر والیبال، نمایش خوبی را از خود نشان داده و تاکنون در میان چهار تیم برتر لیگ قرار داشته است که این امر، توانمندی بازیکنان متین را نشان می‌دهد.

ملی‌پوش سابق تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: تیم متین صالحین ورامین، پتانسیل و ظرفیت بسیار بالایی دارد و در صورت حمایت مسئولان و حل مشکلات مالی، توانایی رسیدن به فینال رقابت‌ها را دارد.

شیرکوند متذکر شد: متأسفانه هنوز مشکلات مالی باشگاه متین صالحین ورامین حل‌نشده است و در این زمینه قول‌هایی داده‌شده که امیدواریم هر چه زودتر عملیاتی شود.

بازیکن مطرح متین صالحین ورامین ادامه داد: قطعاً حل مشکلات مالی، انگیزه بازیکنان متین را برای موفقیت در لیگ برتر افزایش می‌دهد.

مشکلات مالی کار را برای تیم متین صالحین سخت و دشوار کرده است

مجید بذرافشان مدیرعامل تیم متین صالحین ورامین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه تیم متین صالحین با مشکلات مالی روبرو است و همین امر، فعالیت را سخت و دشوار کرده است.

وی افزود: جلسات متعددی برای حل مشکلات مالی تیم متین صالحین ورامین برگزارشده است و درنهایت در جلسه با مسئولان استانداری تهران، وعده‌هایی برای کمک به این تیم داده شد.

رییس اداره ورزش و جوانان ورامین گفت: تیم متین صالحین ورامین، نماینده والیبال استان تهران در مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور است که باید از این تیم حمایت جدی شود.

بذرافشان یادآور شد: هزینه جاری تیم متین صالحین ورامین در روز، بین یک تا دو میلیون تومان است و همین امر نشان‌دهنده، ضرورت حمایت ویژه از نماینده والیبال ورامین است.

مدیرعامل متین صالحین ورامین گفت: امیدوارم هر چه زودتر منابع مالی به تیم متین صالحین تزریق شود تا مشکلات موجود کاهش یابد.

خبرنگار: سید محمدحسن محمودی