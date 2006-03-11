تيم پيكان باز هم باخت

به گزارش خبرنگار" مهر" پس از آنكه كوارترسوم اين ديدار با نتيجه 57 بر52 به نفع پيكان به پايان رسيد. دركوارترچهارم صنام پرتلاش تر ظاهرشد، بخصوص كه 42/7 دقيقه به پايان كوارتر چهارم پس از آنكه كوهيان سرمربي صنام با تكنيكال فول از سوي داورمواجه شد، بازيكنان صنام پرتلاش تر ظاهرشدند تا نهايتا درحاليكه 10/1 دقيقه به پايان بازي پيكان 72 بر66 پيش بود، اما صنام جبران كرده ونهايتا بازي در وقت قانوني در نتيجه 72 پس ازپرتاب 2 امتيازي جانسون به پايان رسيد.

اين روند روبه جلو صنام در وقت اضافه هم ادامه يافت تا اينكه نهايتا 86 بر80 پيروزي را از آن خود كرد تا فعلا 2 برصفر از پيكان پيش باشد. بازي سوم اين دوتيم روز پنجشنبه 25 اسفندماه ساعت 16 در تالاربسكتبال آزادي برگزارشود.

دراين بازي جانسون و زندي ازصنام با 24 و23 امتياز وكارتر با 14امتيازبه كار پايان دادند و درپيكان حدادي، اميني، تاجيك، سهراب نژاد به ترتيب با 14، 15، 16 و10 امتياز بهترينهاي ميدان بودند، سعيد رسولي و داورپناه هم بسيار پرتلاش ظاهرشدند.