قانون فصل الخطاب همه مسئولان در برگزاری انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی عصر چهارشنبه در گردهمایی هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده افزود: برگزاری انتخابت سالم و با حضور پرشور اولویت اصلی دولت تدبیرو امید است.

وی بیان کرد: با تأکید بر این‌که ما حق هیچ دخالتی در تشخیص مردم نداریم گفت: وظیفه ما عرضه سلیقه یا نوع مدیریت در جامعه است مردم تشخیص می‌دهند این سلیقه تقویت شود یا تداوم پیدا کند.

خادمی تاکید کرد: ما به دنبال دخالت در انتخابات نیستیم و نباید اجازه دهیم برچسب جانبداری به ما زده شود.

وی عنوان کرد: انتخابات بزرگ‌ترین رویداد برای تغییر و اصلاح است و اگر ابزار تغییر و اصلاح از طریق رأی دادن از بین رفت ابزار دیگری وارد می‌شود که ممکن است تبعات منفی به همراه داشته باشد.

خادمی انتخابات را از ابزار چرخش قدرت دانست و گفت: به طور طبیعی انتخابات و امنیت رابطه متقابل دارند و سیکل فزاینده هم‌دیگر را تقویت می‌کنند.

وی فلسفه برگزاری انتخابات را تولید امنیت دانست و گفت: در هر انتخاباتی باید آبرو و حیثیت افراد حفظ شده و امنیت ایجاد شود.

استاندار تاکید کرد: ما به عنوان عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران این رقابت مهم و حساس بسترساز گرفتن آرای مردم هستیم که حضور ما در هر جلسه متناسب با انتخابات و پای هر صندوق رأی اطمینان و آرامش و نه التهاب می‌آورد.

وی تنش های انتخاباتی را یک معضل در جامعه دانست و اظهار کرد: نباید مردم و مسئولان خود را درگیر تنش ها و بحث های انتخاباتی کنند.

خادمی تصریح کرد: متأسفانه در استان ما هر روز در زد و خورد بحث انتخابات هستیم که از فردای هشت اسفند باز بحث انتخابات شروع می‌شود.

وی بیان کرد: نشاط بخشیدن به انتخابات زیباست اما صرف اختصاص زمان زیاد به این مقوله نمی‌تواند خوشایند باشد.

خادمی همچنین با اشاره به همکاری همه نهادها در برگزاری انتخابات گفت: روند اجرایی برنامه های انتخابات در سطح استان مطلوب و قابل تقدیر است.