تظاهرات مردم قزوین در محکومیت جنایات آل سعود برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این اطلاعیه آمده است: رژیم مستبد آل سعود در اقدامی تلافی جویانه و مغرضانه و فرار از ناکامی های متعدد حکومت متزلزل و دست نشاندۀ خود در داخل «به ویژه در امر برگزاری مناسک حج و فاجعه های متعدد مسجد الحرام و منا» و خوش خدمتی به اربابان خود یعنی امریکا و رژیم غاصب صهیونیستی و مقابله با امواج بیداری اسلامی در عراق، سوریه، یمن، بحرین و سایر بلاد اسلامی و سرپوش نهادن برروی شکست های پی در پی و متفتضحانۀ ارتش خود از جبهۀ مقاومت اسلامی در منطقه به ویژه در یمن و سوریه، دست به اقدام هولناک و ضد بشری اعدام عالمی متقی و مظلوم، آیت الله شیخ نمر باقرالنمر رهبر برجستۀ شیعیان عربستان، زد تا بتواند با ایجاد اختلاف بین صفوف مسلمین و فرق اسلامی، از ناکامی های خود فرار کرده و برای حکومت شاهزادگان مستبد و مست و نابخرد خود وجاهتی درست کند.

به درستی که هیچ گاه بغض تاریخی و خشم انقلابی ایران اسلامی از اقدامات ددمنشانه و غیرمسئولانه حکومت وهابی دیکتاتور و دست نشاندۀ سعودی در برخورد با زوار و حاجیان مظلوم بیت الله الحرام و خاطرات سیاه و تلخ ملت ایران از این رژیم کودک کش منحوس، مسئله ای نیست که به راحتی از حافظه تاریخی کشور پاک شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین ضمن محکومیت اعدام ددمنشانۀ شیخ شهید عربستان «آیت الله شیخ نمر باقرالنمر» به دستان تا مرفق غرق در خون رژیم کودک کش آل سعود، از مردم شهیدپرور و سلحشور استان گروه ها و تشکل های مختلف مردمی، درخواست کرده است با حضور گسترده و انقلابی خود در مراسم تظاهرات سراسری پس از اقامه نماز جمعۀ فردا ۱۸ دی ماه، اعتراض و خشم انقلابی و نفرت و انزجار خود را از آل سعود و اعدام نا بحق شیخ نمر اعلام کرده و شعار «مرگ آل سعود» را فریاد زنند.