درخواست شيراك براي اجراي قطعنامه 1559 همزمان با گفتگوهاي احزاب سياسي لبنان

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، "جيروم بونافون" سخنگوي رئيس جمهوري فرانسه گفت : شيراك در ديداربا تري رود لارسن نماينده سازمان ملل در مورد پرونده سوريه و لبنان تاكيد كرد كه فرانسه در تلاش براي اجراي كامل قطعنامه 1559 شوراي امنيت مصمم و جدي است .

وي افزود: پاريس از گفتگوهاي داخلي گروههاي لبناني كه مرحله اي مهم در اين زمينه مي باشد استقبال مي كند.

14 تن از رهبران و شخصيت هاي برجسته لبنان و معارضان براي حل و فصل اختلافات خود و بحران لبنان چندين نشست برگزار كردند و اين نشست هم اكنون تا13 ماه جاري به حال تعليق در آمده است .

شيراك گفت : حمايت فرانسه براي بازگرداندن حاكميت واستقلال لبنان فعال است . تري رود لارسن از امروز سفر دوره اي خود را به پايتخت هاي اروپايي آغاز كرده است .



دوم سپتامبر 2004 ميلادي فرانسه و آمريكا در شوراي امنيت سازمان ملل تلاش كردند تا با صدور قطعنامه 1559 به حضور نيروهاي سوريه در لبنان پايان دهند.

دراين قطعنامه ضمن اينكه از سوريه خواسته شده به دخالت در امور داخلي لبنان پايان دهد خواهان خلع سلاح حزب الله و فلسطينيان مسلح ساكن اردوگاههاي آوارگان در لبنان است .