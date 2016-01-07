نور امید در دل ۳۰ هزار سهامدار سیمان باقران روشن شد

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: کارخانه سیمان باقران به‌عنوان قطب دوم اقتصادی شهرستان درمیان پس از کارخانه قند قهستان بوده و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی استان مطرح است.

این کارخانه با توجه به نزدیکی شهرستان به کشور افغانستان می‌تواند به‌عنوان نزدیک‌ترین کارخانه سیمان کشور به افغانستان مطرح باشد تا از ظرفیتهای صادرات به این کشور بهره بگیرد.

ظرفیت تولید سه هزار و ۳۰۰ تن سیمان در روز می‌تواند زمینه اشتغال دو هزار نفر را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند و به‌نوعی با توجه به جمعیت ۵۵ هزارنفری شهرستان درمیان با راه‌اندازی این کارخانه ۲۰ درصد جمعیت شهرستان از اشتغال آن بهره‌مند می‌شوند.

عملیات ساخت این کارخانه از سال ۸۴ آغاز شده است اما باگذشت ۱۰ سال به دلیل عدم تأمین منابع مالی موردنیاز تاکنون این پروژه به بهره‌برداری نرسیده و هر روز وعده‌ای جدید برای بازگشایی آن مطرح شده است.

چشم امید ۳۰ هزار سهامدار به وعده‌های مسئولان

راه‌اندازی پروژه کارخانه سیمان باقران نه تنها نقش مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت بلکه حالا چشم امید ۳۰ هزار سهامداری که بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند به این کارخانه دوخته شده است.

بعد از پشت سر گذاشتن سال های پر چالش امسال برای کارخانه سیمان باقران سال امیدبخشی بوده و تزریق کمک های مالی به این پروژه نور امید را در دل سهامداران روشن کرده است.

به گفته مسئولان و مدیران کارخانه با پیگیری های انجام‌شده از سوی مجموعه استان و نمایندگان امسال بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان تسهیلات به این پروژه تزریق‌شده که با پرداخت این کمک های مالی کار ساخت پروژه دوباره از سر گرفته‌شده است و این پروژه را تا پیشرفت ۹۵ درصدی جلو برده است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در بازدید از کارخانه سیمان باقران اظهار کرد: این مجموعه طی دو سال گذشته پیشرفت خوبی داشته و پیشرفت های کارخانه طی این مدت در خور توجه است.

پیشرفت ۹۵ درصدی کارخانه سیمان باقران

حجت‌الاسلام سیدمحمد باقر عبادی از پیشرفت ۹۵ درصدی کارخانه سیمان باقران خبر داد و گفت: طی دو سال اخیر علاوه بر تسهیلاتی که در سال های گذشته گرفته شد با پیگیری های انجام‌شده مبلغ ۵۴ میلیارد تومان تسهیلات به این پروژه اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: از این مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای تأمین سرمایه در گردش کارخانه خواهد بود که بعد از اتمام کار تخصیص پیدا می‌کند و مابقی نیز مربوط به مراحل ساخت است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در راه‌اندازی کامل کارخانه سیمان باقران شد و افزود: هر چند تاکنون بخشی از کارخانه به مرحله تولید نیز رسیده اما برای تولید انبوه نیاز است که همه بخش های کارخانه تجهیز شود.

سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیاردی مردم در کارخانه سیمان قاین

مدیرعامل کارخانه سیمان باقران نیز در این جلسه اظهار کرد: شرکت سیمان باقران از معدود پروژه‌های کشور است که به‌صورت شرکت سهامی عام قبل از راه‌اندازی کامل فعالیت خود را آغاز کرده است.

سید جلال‌الدین موسوی با بیان اینکه این مجموعه در حال حاضر دارای ۳۰ هزار سهامدار است، بیان کرد: تاکنون مردم بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

وی در ارتباط با دلایل تأخیر در بهره‌برداری از این کارخانه گفت: تأمین منابع مالی این پروژه در یک مقطع زمانی دچار مشکل شد و همین امر سبب طولانی شدن پروژه شده است.

مدیرعامل کارخانه سیمان باقران اضافه کرد: بعد از وقفه دو ساله در مراحل ساخت پروژه با پیگیری های انجام‌شده از سوی مجموعه استان، نمایندگان بحث تأمین منابع مالی در دو زمینه دنبال شد.

موسوی، افزایش سرمایه شرکت از طریق ارائه در فرا بورس را یکی از اقدامات انجام‌شده این زمینه عنوان کرد و گفت: علاوه بر این با جذب تسهیلات بانک ملی و کشاورزی بخشی از منابع موردنیاز پروژه تأمین شد.

آغازفعالیت آزمایشی کارخانه از دهه فجر

وی با بیان اینکه با مجموعه این اقدامات عمده تجهیزات در بخش تولید پرینتر نصب‌شده و تجهیزات نصب نشده روی زمین‌مانده نداریم، بیان داشت: اما دو محموله خارجی داریم که شرکت خارجی برای تحویل آن وقفه ایجاد کرده است.

در بخش تولید سیمان نیز از اواخر سال گذشته استارت کار به‌طور مجدد زده شده است و در حال حاضر روزانه ۵۰۰ تن سیمان تولید می‌شود مدیرعامل کارخانه سیمان باقران اضافه کرد: چون کار تحویل تجهیزات باید از سوی شرکت خارجی انجام شود به همین دلیل نمی‌توان زمان مشخصی برای نصب تجهیزات اعلام کرد اما به‌طور حتم این تجهیزات تا پایان سال جاری تحویل می‌شود.

موسوی همچنین از استارت تست های راه‌اندازی کارخانه در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: قبل از راه‌اندازی کامل کارخانه باید آزمایشات و تست های تولید انجام شود که این کار حدود دو ماه زمان نیاز دارد.

وی ادامه داد: در بخش تولید سیمان نیز از اواخر سال گذشته استارت کار به‌طور مجدد زده شده است و در حال حاضر روزانه ۵۰۰ تن سیمان تولید می‌شود.

به گفته وی با راه‌اندازی کامل این کارخانه این ظرفیت به سه هزار و ۳۰۰ تن در روز افزایش پیدا خواهد کرد.

مکانیزم طولانی پرداخت تسهیلات

مدیرعامل کارخانه سیمان باقران، عمده‌ترین مشکل برای تأخیر در زمان بهره‌برداری از این کارخانه را مربوط به تجهیزاتی عنوان کرد که قرار است از خارج کشور وارد شود اما در کنار این مشکل بانک‌ها نیز باید برای تخصیص تسهیلات ابلاغ‌شده همکاری کنند چراکه مکانیزمی که برای تخصیص آن در نظر گرفته‌شده زمان‌بر است.

موسوی با اشاره به اختصاص ۵۴ میلیارد تومان تسهیلات برای حل مشکل مالی این کارخانه؛ عنوان داشت: مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از این تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش کارخانه اختصاص داده شده است به همین دلیل تا زمانی که کارخانه به بهره‌برداری نرسد تخصیص پیدا نمی‌کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانه باید سوخت، روغن، پاکت و مواد اولیه خریداری شود و این یعنی اگر بخواهیم استارت کار را بزنیم باید ۹ میلیارد تومان از محل تسهیلات سرمایه در گردش تأمین شود اما از آن طرف بانک برای تخصیص سرمایه در گردش نیاز به پروانه بهره‌برداری دارد که این‌ها باهم متناقض است.

ایجاد اشتغال برای بیش از دو هزار نفر

مدیرعامل کارخانه سیمان باقران با بیان اینکه تاکنون ۲۱ میلیارد تومان از تسهیلات ابلاغی برای کمک به این کارخانه تخصیص پیدا کرده است، عنوان داشت: با تخصیص ۱۰۰ درصدی این اعتبار امکان راه‌اندازی کارخانه وجود دارد اما مشروط به اینکه هرچه سریع‌تر پرداخت‌ها انجام شود.

موسوی اظهار امیدواری کرد که با تخصیص این اعتبارات کارخانه سیمان باقران در اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی گفت: تاکنون برای راه‌اندازی این کارخانه ۱۰۴ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانک‌ها و ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار از محل صندوق ذخیره ارزی اختصاص یافته است.

مدیرعامل کارخانه سیمان باقران با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۳۲۰ نفر در این کارخانه مشغول به‌کار هستند، بیان داشت: با بهره‌برداری از این پروژه برای دو هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.

موسوی اضافه کرد: با توجه به جمعیت ۵۵ هزارنفری شهرستان درمیان و سرانه خانوار منطقه این کارخانه حدود ۲۰ درصد جمعیت شهرستان را پوشش خواهد داد.